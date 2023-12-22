Оригинальный салат за 5 минут. Новогодний рецепт, который вам точно понравится

Если вы устали от "Шубы" и "Оливье", но приготовить что-нибудь вкусненькое все же нужно, попробуйте новый рецепт салата. На Новый год вы можете забыть о суете и не тратить много времени, ведь это блюдо готовится за 5 минут.

Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:

150 граммов копченой куриной грудки

1 красный болгарский перец

80 граммов твердого сыра

60 граммов черных оливок без косточки

майонез (желательно жирный).

Начнем приготовление. Ставьте таймер и вы будете удивлены, за несколько минут вы сможете сделать невероятно вкусный, хрустящий и сочный салат. К тому же он понравится тем, кто не любит варить яйца и картофель, ведь они вам не понадобятся.

Первой нарежьте копченую курицу. Желательно нарезать мясо кубиками. Впрочем, вы можете шинковать грудку соломкой, как вам больше нравится.

Затем нарежьте большими кусочками болгарский перец и сыр. Смешайте их с курицей. После этого добавьте нарезанные оливки и заправьте майонезом салат.

Рецепт салата на Новый год (скриншот)

Если вы любите более соленые блюда - добавьте немного соли. Но сначала стоит попробовать салат, майонез и так даст немного вкуса.

Хрустящий перец не только придаст вкусу, но и сделает салат ярким. Зимой многим хочется лакомиться блюдами с овощами, поэтому такой рецепт всегда будет уместным.