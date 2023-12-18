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Идеальная закуска на Новый год: вы будете есть селедку только так, когда попробуете эту вкуснятину

Понедельник 18 декабря 2023 15:03
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Идеальная закуска на Новый год: вы будете есть селедку только так, когда попробуете эту вкуснятину Как оригинально подать сельдь на праздничный стол (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Сельдь - это традиционная новогодняя закуска во многих странах мира. Она вкусная, полезная и весьма бюджетная. Именно поэтому рыба часто появляется на праздничном столе. Но если вам надоела обычная сельдь, приготовьте с ней оригинальные бутерброды на Новый год.

Как сделать бюджетную закуску из сельди, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Прості рецепты" .

Для приготовления бутербродов с сельдью вам понадобятся следующие продукты:

  • черный хлеб
  • филе слабосоленой сельди
  • яйца
  • майонез
  • петрушка и укроп.

Начнем приготовление. Сначала нарежьте хлеб порционными кубиками, кусочки должны быть не очень большими. Обжарьте их на сковороде с добавлением растительного масла, но только с одной стороны.

Отварите яйца, почистите их и натрите на терке. Затем добавьте туда измельченную зелень. Заправьте эту смесь майонезом и хорошо вымешайте, чтобы намазка стала однородной.

Начинаем складывать бутерброды. На обжаренную сторону хлеба выкладывайте яичную массу, а сверху кладите кусочки сельди. Рыбу нужно зачистить от косточек, вы можете сделать филе самостоятельно или же просто приобрести уже порезанную сельдь.

Идеальная закуска на Новый год: вы будете есть селедку только так, когда попробуете эту вкуснятинуГотовые бутерброды с селедкой (скриншот с сайта prosti-recepty.com)

В чем польза сельди

Эта закуска не только бюджетна и очень проста в приготовлении. Она мгновенно исчезнет со стола, ведь интересные бутерброды точно заинтересуют гостей.

Не следует забывать, что сельдь еще и очень полезна, ведь она содержит:

  • жирные кислоты омега-3, которые важны для здоровья сердца, мозга и суставов, помогают снизить уровень холестерина, уменьшить воспаление и улучшить работу мозга.
  • витамин D, который важен для здоровья костей, зубов и иммунной системы, он помогает организму усваивать кальций, необходимый для крепких костей
  • белок, необходимый для роста, восстановления тканей и энергии.

Напомним, ранее мы уже рассказывали о необычном рецепте кутьи на Рождество.

Кроме того, недавно стало известно, как приготовить простой десерт на Новый год под названием "пьяный виноград".

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