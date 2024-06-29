Вернулась из-за границы: Инна Мирошниченко раскрыла подробности усыновления второго ребенка

На днях Тимур Мирошниченко с женой сообщили, что усыновили второго ребенка . Теперь избранница известного шоумена раскрыла некоторые подробности о названной дочери.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу Инны Мирошниченко.

Что известно о приемной дочери пары

В своем блоге многодетная мама опубликовала трогательные фото, а в подписи поделилась информацией о приемном ребенке. Оказалось, девочка вернулась из-за границы.

Это подтверждает кадр, на котором женщина держит ребенка за руку, а на фоне виднеется удостоверение личности на возвращение в Украину. Также Инна отметила, что им с девочкой пришлось около недели провести в дороге и преодолеть тысячи километров.

Мирошниченко рассказала о приемной дочери (Фото: (instagram.com/_inna_mi_)

"Почти неделю в машине. Тысячи километров. Очереди на границах. Переезды между городами. Документы, консульства. И вот наконец плюс один украинец дома! Осталось еще 7 часов в пути", - написала юрист.

Еще избранница Тимура добавила, что приемной дочери переезд давался не очень легко, поэтому не обошлось без регулярных остановок, чтобы перевести дух.

"У нас был пит-стоп в Кракове, потому что меня дико тошнит в дороге. И дочь от заведения до консульства (там пару часов ехать) 1001 раз спросила: "Почему так долго?". Поэтому мариновать ребенка переездами по 10 часов в день мы не стали. Если два долго, то 20..." - заметила Мирошниченко.

Мирошниченко раскрыла детали возвращения девочки в Украину (Фото: (instagram.com/_inna_mi_)

В одной из stories женщина сообщила, что все остальные подробности будут позже, поскольку семья устала и мечтает об отдыхе.

Тимур Мирошниченко с женой усыновили еще одного ребенка (Фото: (instagram.com/_inna_mi_)

На связь Инна вышла на следующий день и показала подписчикам первую совместную прогулку девочки с другими детьми. Как известно, звездные супруги воспитывают 6-летнюю дочь Мию, 5-летнего сына Марка и приемного сына Марселя, которого они усыновили прошлым летом.

Женщина показала первую совместную прогулку детей (Фото: (instagram.com/_inna_mi_)

Напомним, о своем решении стать приемными родителями для еще одного ребенка Мирошниченко заявляли еще в момент первого усыновления. Однако признавались, что им не удалось это сделать из-за определенных обстоятельств, на которые они не смогли повлиять.

Вдобавок пара делилась, что специалисты предоставили им конкретные рекомендации по поводу того, кого они могут забрать к себе в семью - это должна быть девочка 8-10 лет. Можно заметить, что именно так и вышло. Но звезды пока не спешат раскрывать имя или возраст приемной дочери.

Семья Мирошниченко (Фото: (instagram.com/_inna_mi_)