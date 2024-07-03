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"Живем за твой счет": Тимур Мирошниченко раскрыл подробности семейного бюджета

Среда 03 июля 2024 15:16
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"Живем за твой счет": Тимур Мирошниченко раскрыл подробности семейного бюджета Тимур и Инна Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Автор: Катерина Зелинская

Известный украинский ведущий Тимур Мирошниченко рассказал о том, как устроен их семейный бюджет, а также рассказал о периоде, когда они жили за счет любимой.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на подкаст "Квиток на Марс".

В видео, ведущий поделился, что он настоял на том, чтобы их семья использовала общий банковский счет. Произошло это в период после рождения дочери Мии, когда его жена Инна находилась в декрете и не имела "свободных" денег. Тимур признается, что он просто устал отправлять жене определенную сумму денег раз в несколько дней.

"Я пошел в банк и сказал: "давайте нам просто общий счет". То есть, счет общий, карточки, физические - разные, вот и все. Мне приходят деньги и она ими пользуется. Какими бы классными отношения ни были, но все равно я понимаю, что просить, условно говоря, деньги это всегда немного неприятно", - поделился Мирошниченко.&quot;Живем за твой счет&quot;: Тимур Мирошниченко раскрыл подробности семейного бюджета

Тимур и Инна Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Ведущий отмечает, что в их паре есть понятие "семейных денег", то есть отдельно финансов только Тимура или исключительно Инны - не существует. Также он добавил, что по этой причине муж, гипотетически, может тратить средства, которые заработала его жена.

Мирошниченко поделился тем, что в его жизни был период, когда семья существовала преимущественно за счет Инны. Он привел к примеру 2022 год и сказал, что тогда у ведущего была одна заработная плата, которой не хватало на покрытие ежемесячных расходов.

"Помню такой момент, что я даже проговаривал это Инне, что: "Вот видишь, теперь мы живем за твой счет", - рассказал Тимур.

Мужчина добавил, что, несмотря на проблемы с финансами, у него не было каких-то "тараканов" по поводу того, что он что-то должен. Он отметил, что они семья и такие ситуации вполне нормальны.

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