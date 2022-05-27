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Досвідчені водії завжди возять в авто пляшечку з рослинною олією: ось навіщо

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П'ятниця 27 травня 2022 12:23
Досвідчені водії завжди возять в авто пляшечку з рослинною олією: ось навіщо Фото: Досвідчені водії завжди возять в авто пляшечку рослинної олії (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Водії, які піклуються про свій автомобіль, завжди підтримують свого "залізного друга" в чистоті. Для цього досвідчені автомобілісти використовують звичайну рослинну олію.

Як саме використовувати цей засіб - читайте нижче у нашій статті.

Панель приладів часто покривається пилом, і чистити її треба регулярно. Але проста вода залишить розводи, до того ж часте тертя пошкоджує поверхню і призводить до втрати первинного блиску.

Натуральні компоненти, на думку досвідчених водіїв, значно кращі за будь-яку, навіть спеціальну і дорогу "хімію" для автівок.

Як протирати панель олією

Візьміть маленьку пляшечку, налийте туди олію без запаху і покладіть до бардачка.

Наносити цей продукт на приладову панель краще не ганчірочкою, а якимось делікатним, але міцним папером. Наприклад, фільтром, який використовують при приготуванні кави.

Водії кажуть, що такий матеріал відмінно впорається з брудом і не лишить жодних слідів. В результаті поверхні блищатимуть, як нові.

Не тільки панель можна протирати олією

Таким натуральним засобом можна протерти не тільки панель, але і сидіння (звісно, не тканинні), а також двері всередині, інші поверхні.

Раніше ми писали, які вживані автомобілі категорично не можна купувати.

Також повідомлялося про найбільш поширені помилки водіїв під час заправки авто на АЗС.

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