Названо поширені помилки водіїв під час заправки авто на АЗС: їх роблять усії

Приїжджаючи на заправку, багато хто з водіїв щоразу продовжує робити на АЗС чимало серйозних помилок. Це може призвести до поломки авто.

Робочий двигун при заправці

Перед тим як почати заправку, потрібно обов'язково заглушити двигун. Це вимога пожежної безпеки. Щойно іскра від несправної системи випуску чи розряд статичної електрики потрапить на плями від розлитого палива чи навіть його пари - бак, а за ним і вся машина спалахнуть за лічені секунди.

Обрив заправного пістолета

Трапляється випадки, коли водії починають рух ще до того, як заправник вийняв заправний пістолет з горловини паливного бака. В результаті за ремонт поламаного обладнання доведеться заплатити.

Також обрив заправного шланга в такій ситуації приписується до дорожньо-транспортної пригоди, яку доведеться оформляти, або вирішувати з керівництвом АЗС питання на місці.

Заправка "до повного"

Якщо залишити машину заправлену під зав'язку на сонці, то паливо від нагрівання почне розширюватися і витікати із заливної горловини. Як наслідок, може виникнути пожежа через недопалок.

Окрім того, якщо їздити вибоїстою дорогою, то паливо з повного бака може витікати через пробку або вентиляційні клапани. Може виникнути ситуація, коли бензин або дизель потраплять на розігріті глушник або елементи гальмівної системи й спричинять пожежу.

Заправка не тим паливом

Іноді автомобілісти, які їздять на бензинових і дизельних машинах, можуть на АЗС заправитися "не тим" пальним.