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Помилки при посіві огірків на розсаду, які вб'ють ваш урожай: не робіть так

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Середа 19 січня 2022 12:06
Помилки при посіві огірків на розсаду, які вб'ють ваш урожай: не робіть так Фото: Як правильно сіяти огірки на розсаду (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Посадка огірків на розсаду допоможе вам отримати більш ранній урожай овочів в теплиці або на відкритому ґрунті. Але на відміну від розсади томатів огірки вимагають більш трепетного ставлення. Стартують вони швидко, але схильні хворіти, переростати і довго адаптуватися при пересадці.

Як правильно виростити огірки з розсади, і як не наробити помилок - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Коли потрібно висаджувати огірки на розсаду

Огірки - теплолюбна, субтропічна рослина. Насіння огірків сходять тільки при температурі вище 13 градусів, а оптимальним діапазоном температур для молодих рослин є 22-25 градусів вище нуля.

У нашому кліматі такі умови бувають, як правило, в травні. Тому, огірки на розсаду висівають на 3-4 тижні раніше, ніж в ґрунт.

Як вибрати і підготувати насіння до посіву

Часто городники використовують покупне насіння, тому що самостійно зібрані зерна відрізняються невисоким відсотком схожості, пише Tut-news.

Виробники продають вже оброблене від хвороб насіння. Але і його потрібно перебрати. На посадку не підійдуть зернятка з неправильною будовою або маленьким розміром.

Не садіть таке насіння, адже якщо воно і проросте, буде слабким і може загинути.

Після цього насіння витримують в солоній воді, яку готують шляхом розчинення 1 чайної ложки харчової солі в склянці води.

Насіння, що спливло на поверхню, потрібно викинути. А хороше потрібно обполоснути водою і викласти на тканину для просушування.

Також зерна можна гартувати. Розмістіть їх на вологій тканині для проростання, покладіть в холодильник на ніч, а вранці поверніть в умови кімнатної температури. Процедуру повторюйте 3-4 дні до того, як розтріскаються оболонки зерен.

Знезаразьте насіння замочивши в блідо-рожевому розчині марганцівки або помістіть в духовку на невисокий температурний режим. Це допоможе знизити ризик виникнення хвороб на майбутній розсаді.

Приступаємо до посадки насіння

Огірки садять в загальний або індивідуальний контейнер. На дно контейнера укладають шар дренажу (гравій, дрібні камінчики).

Після цього розмістіть ґрунт. Можна купити готовий, а можна з'єднати дерновий ґрунт з перегноєм, торфом і промитим річковим піском. При додаванні ґрунту з городу варто провести його дезінфекцію в духовці.

Якщо посадка здійснюється в ящик, то для насіння готують канавки глибиною до 2 см, розташовані на відстані не менше 3 см.

Якщо садите в індивідуальну місткість, подбайте про дренажний отвір в кожній з них. У торф'яній таблетці отвір робити не потрібно.

Дотримуючись цих порад і не допускаючи помилок, вже скоро ви отримаєте ранній урожай огірків!

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