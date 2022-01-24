ru ua
Пн, 24 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як виростити 100 кг огірків всього з шести кущів: досвідчені дачники відкрили секрет

Новость на русском →
Понеділок 24 січня 2022 10:45
Як виростити 100 кг огірків всього з шести кущів: досвідчені дачники відкрили секрет Фото: як виростити багатий урожай огірків (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Огірки можна успішно вирощувати в теплиці, збираючи щедрий урожай. Але є деякі секрети, які допоможуть вам сильно збільшити плодючість ваших кущів. Досвідчені дачники стверджують, що всього з шести кущів можна зібрати до 100 кг овочів.

Про це пише Belnovosti.

Як домогтися таких чудових результатів?

Візьміть всього 6 насінин і висадіть огірки. Коли з'являться сходи, то потрібно їх правильно підв'язати. Коли у овоча з'являються пасинки, багато дачників їх видаляють. Але робити цього не варто.

Залиште пару пасинків і підв'яжіть їх до основної частини овоча. Як тільки з'явиться пару штук плодів, їх варто прищипувати.

Не забувайте при цьому видаляти листя великого розміру.

Городники кажуть, що якщо зробити все правильно, то кожен день можна збирати по 5 кг овочів.

Які ще секрети варто знати?

Не можна вирощувати огірки з року в рік на одному і тому ж місці. Овочі будуть часто хворіти, і про гарний врожай вам слід забути.

Щоб підготувати ґрунт до посадки, варто використовувати органічні добрива.

Після чого підгодовуйте огірки будь-якими зеленими складами, виготовленими самостійно.

Щедро поливайте огірки: приблизно по відру на один кущ. Поливати треба в ранковий час, але не холодною водою. Вода повинна встигнути прогрітися до цього моменту.

Раніше ми писали про помилки при посадці огірків, які можуть зіпсувати ваш урожай.

Також фахівці писали, коли сіяти помідори на розсаду, щоб зібрати багатий урожай.

Читайте РБК-Україна в Google News
растения Огород
LITE
Трек українського музиканта закрив показ Loewe на Тижні моди в Парижі
Трек українського музиканта закрив показ Loewe на Тижні моди в Парижі