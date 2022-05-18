Знову мобілізація? Чи чекати нової хвилі повісток з 24 травня

Мобілізація в Україні була оголошена через повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Вона була оголошена на 90 днів - з 24 лютого до 24 травня. Генеральний штаб ЗСУ отримав завдання позначити черговість та обсяги призову військовозобов'язаних, резервістів.

Залежно від ситуації та потреб термін мобілізації можуть продовжити. Але на цей момент за даними Міноборони, армія України укомплектована на 100%.

Хвилі мобілізації

Перша - на службу закликають оперативний резерв і колишніх військовослужбовців, у яких є бойовий досвід або які раніше служили за контрактом після 2014 року.

Друга - військовослужбовці, які проходили строкову службу або ж служили за контрактом до 2014 року.

Третя - офіцери запасу, військовослужбовці, які закінчили військові кафедри вузів.

Четверта - всі громадяни України, у яких немає обмежень за віком або за станом здоров'я.

Станом на середину березня в Міноборони повідомили, що призов військовослужбовців і резервістів проходить в обсягах, які вказані в мобілізаційних планах. У більшості регіонів до третин хвилі мобілізації не дійшли. Однак всі плани Міноборони засекречені.

На початку квітня в Міноборони повідомили, що під час загальної мобілізації комплектування ЗСУ та інших військових формувань відбувається за рахунок військовозобов'язаних і резервістів.

Чи буде нова хвиля мобілізації

Як зазначає начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, показники мобілізації виконані на 100%. Якщо бойові дії триватимуть, то можливо виникне потреба поповнення фахівцями військових українських частин.

"В один період ми більше мобілізували, в інший менше, зараз ще менше мобілізуємо. І наступна хвиля поки не передбачена. Якщо навіть допустити, що вона буде, то мобілізувати потрібно буде не тільки офіцерів. Все залежить від обстановки, і від потреби в військовослужбовців. Можливо, це будуть офіцери, можливо ще будуть сержанти, можливо солдати", - сказав Горбач.

Зараз закликають тих, у кого є досвід проходження військової служби або досвід проходження навчання під час воєнного часу.

Він зазначив, що в разі нової хвилі мобілізації орієнтуватися будуть на конкретні потреби у військовослужбовців і закликати будуть тільки за військово-обліковими спеціальностями.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що після 24 травня продовжувати мобілізацію поки не планують. Однак ми зараз не знаємо, який може бути розвиток військових дій, які можуть бути втрати.