Опять мобилизация? Ждать ли новой волны повесток с 24 мая

Мобилизация в Украине была объявлена из-за полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Она была объявлена на 90 дней - с 24 февраля до 24 мая. Генеральный штаб ВСУ получил задание обозначить очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов.

В зависимости от ситуации и потребностей срок мобилизации могут продолжить. Но на данный момент по данным Минобороны, армия Украины укомплектована на 100%.

Волны мобилизации

Первая - на службу призывают оперативный резерв и бывших военнослужащих, у которых есть боевой опыт или которые ранее служили по контракту после 2014 года.

Вторая - военнослужащие, которые проходили срочную службу или же служили по контракту до 2014 года.

Третья - офицеры запаса, военнослужащие, которые окончили военные кафедры ВУЗов.

Четвертая - все граждане Украины, у которых нет ограничений по возрасту или по состоянию здоровья.

По состоянию на середину марта в Минобороны сообщили, что призыв военнослужащих и резервистов проходит в объемах, которые указаны в мобилизационных планах. В большинстве регионов до третей волны мобилизации не дошли. Однако все планы Минобороны засекречены.

В начале апреля в Минобороны сообщили, что во время общей мобилизации комплектование ВСУ и других военных формирований совершается за счет военнообязанных и резервистов.

Будет ли новая волна мобилизации

Как отмечает начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, показатели мобилизации выполнены на 100%. Если боевые действия будут продолжаться, то возможно возникнет потребность пополнения специалистами военных украинских частей.

"В один период мы больше мобилизовали, в другой меньше, сейчас еще меньше мобилизуем. И следующая волна пока не предусмотрена. Если даже допустить, что она будет, то мобилизовать нужно будет не только офицеров. Все зависит от обстановки, и от потребности в военнослужащих. Возможно, это будут офицеры, возможно еще будут сержанты, возможно солдаты", - сказал Горбач.

Сейчас призывают тех, у кого есть опыт прохождения военной службы или опыт прохождения обучения во время военного времени.

Он отметил, что в случае новой волны мобилизации ориентироваться будут на конкретные нужды в военнослужащих и призывать будут только по военно-учетным специальностям.

Ранее секретарь РНБО Алексей Данилов сообщил, что после 24 мая продолжать мобилизацию пока не планируют. Однако мы сейчас не знаем, какое может быть развитие военных действий, какие могут быть потери.