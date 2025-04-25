Опубликованы новейшие суперчеткие снимки Солнца: таких деталей вы еще не видели

Совместная миссия ESA и NASA - Solar Orbiter - представила потрясающее новое изображение Солнца и его короны. Эти собранные данные смогут повлиять на наше понимание таких явлений, как солнечный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт European Space Agency .

Фото демонстрирует похожие на сахарную вату частицы, пойманные в магнитном поле атмосферы Солнца, темные "нити" более холодного вещества, которые переплетаются между собой, и активные области, выбрасывающие солнечные вспышки.

ESA отмечает, что снимок на самом деле представляет собой композит из 200 отдельных изображений, сделанных с помощью прибора Extreme Ultraviolet Imager (EUI) с расстояния около 77 миллионов километров от Солнца. Благодаря этому инструменту стали видимы те части атмосферы Солнца - короны, которые обычно невозможно наблюдать.

Новое изображение Солнца в высоком разрешении (фото: ESA и NASA)

Solar Orbiter регулярно предоставляет четкие снимки нашей ближайшей звезды, а также дал ученым новую информацию о Венере во время своего пути к нынешней позиции для наблюдения за Солнцем. Подробнее о снимке, а также с интерактивными метками, поясняющими разные области Солнца, можно ознакомиться на сайте ESA.

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