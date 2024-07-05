Как выбрать солнцезащитную одежду, которая будет надежно защищать кожу летом

Летом кожа нуждается в особой защите от солнца. Солнцезащитный крем необязательно должен являться единственным средством защиты кожи. Следует выбирать качественную солнцезащитную одежду, которая поможет защитить кожу и блокировать вредное ультрафиолетовое излучение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Преимущества солнцезащитной одежды

Многие бренды предлагают одежду от солнца в любой продукции, от купальников и головных уборов до повседневной одежды.

Дерматолог Ким Николс рассказал, что одежда - это единственная эффективная форма защиты от солнца.

Одежда с защитой от ультрафиолетового излучения обеспечивает лучшую защиту, чем любой солнцезащитный крем.

Если вы не сторонник повторного нанесения солнцезащитного крема, то одежда - это единственный выбор. Все потому, что уровень защиты остается неизменным в течение дня и нет необходимости повторно наносить каждые два часа крем.

Если вы регулярно наносите солнцезащитный крем, то он быстро заканчивается, тогда как солнцезащитная одежда может прослужить вам годами в зависимости от его износа.

Что означает UPF

UPF (фактор защиты от ультрафиолета) - это уровень защиты, который обеспечивает солнцезащитная одежда.

Уровень UPF для одежды измеряется на четырех разных уровнях: UPF 15, UPF 30, UPF 50 и UPF 50+.

Одежда из UPF 15 блокирует 93,3% УФ-излучения, одежда из UPF 30 блокирует 96,7%, а UPF 50 или выше - 98%.

Эксперт советует выбирать одежду из UPF не менее 30, чтобы обеспечить достаточную защиту от солнца.

Если на одежду прикреплен UPF, это означает, что ткань проверена в лаборатории и определена, насколько она эффективна какой защитный слой.

Как выбрать солнцезащитную одежду

Солнцезащитная одежда проверяется в лаборатории для определения UPF и большинство стран используют международные критерии ASTM для определения уровня защиты.

Дерматолог отметил, что синтетические материалы лучше защищают от ультрафиолета, чем натуральные. Например, нейлон или полиэстер, как правило, защищают от солнца, тогда как натуральные волокна, такие как хлопок или лен, обычно нуждаются в обработке химическими веществами, чтобы достичь эффективного уровня защиты от солнца.

Даже одежда, не имеющая маркировки UPF, может защищать от солнца. К примеру, пара темных джинсов может дать вам почти полную защиту от солнца.

Толстые и темные ткани лучше защищают, чем тонкие светлые. Отбеленный хлопок мало защищает, тогда как черный вельвет блокирует большее УФ-излучение.

Как долго действует защита от солнца

Все зависит от того, как была создана защита от солнца. Например, если к ткани был добавлен химикат или краситель, чтобы сделать ее солнцезащитной, со временем это может медленно вымываться из одежды, тогда как сверхплотное плетение, используемое для защиты от солнца, прослужит дольше.

Если на одежде имеется химическая обработка защиты от солнца, то на этикетке может быть указано, как долго она будет действовать. Как правило, можно ожидать, что химическая обработка будет держаться от 30 до 40 стирок.