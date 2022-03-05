Опубліковано список електронних адрес, з яких здійснювалися фішингові розсилки
Урядова команда реагування на надзвичайні комп'ютерні події CERT-UA фіксує велику кількість повідомлень про розсилку фішингових електронних листів з метою компрометації електронної пошти громадян України.
Про це повідомляє Держспецзв'язок на своєму Telegram-каналі.
Листи присилають начебто від ukr.net, але насправді шлють з поштової скриньки [email protected]
У темі листів мова йде про те, що поштовий сервіс нібито зафіксував спроби входу в поштову скриньку з IP-адреси в Донецьку, а користувач повинен негайно змінити пароль за посиланням.
При цьому, якщо користувач переходить за посиланням і введе пароль, він потрапляє до зловмисників. Таким чином, злочинці отримують доступ до електронних скриньок громадян України.
Сформовано список електронних поштових адрес, з яких здійснювалися фішингові розсилки для компрометації облікових записів українців.
"Всі ці поштові скриньки скомпрометовані і використовуються спецслужбами Росії для проведення кібератак на громадян України. Радимо адміністраторам поштових сервісів додати їх в блеклист", - йдеться в повідомленні Держспецзв'язку.
Список електронних адрес, з яких здійснювалися фішингові розсилки:
Список може оновлюватися.
Нагадаємо, фішингова атака на українців почалася ще в кінці лютого.
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