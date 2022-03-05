Опубликован список электронных адресов, с которых осуществлялись фишинговые рассылки

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные компьютерные события CERT-UA фиксирует большое количество сообщений о рассылке фишинговых электронных писем с целью компрометации электронной почты граждан Украины.

Об этом сообщает Госспецсвязь на своем Telegram-канале.

Письма пресылают вроде бы от ukr.net, но на самом деле шлют из почтового ящика [email protected]

В теме писем речь идет о том, что почтовый сервис якобы зафиксировал попытки входа в почтовый ящик с IP-адреса в Донецке, а пользователь должен немедленно изменить пароль по ссылке.

При этом, если пользователь переходит по ссылке и введет пароль, он попадает к злоумышленникам. Таким образом, преступники получают доступ к электронным ящикам граждан Украины.

Сформирован список электронных почтовых адресов, с которых осуществлялись фишинговые рассылки для компрометации учетных записей украинцев.

"Все эти почтовые ящики скомпрометированы и используются спецслужбами России для проведения кибератак на граждан Украины. Советуем администраторам почтовых сервисов добавить их в блеклист ", - говорится в сообщении Госспецсвязи.

Список электронных адресов, с которых осуществлялись фишинговые рассылки:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Список может обновляться.