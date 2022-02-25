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Увага! Фішингова атака - не відкривайте такі листи!

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П'ятниця 25 лютого 2022 09:34
Увага! Фішингова атака - не відкривайте такі листи! На українців знову почалася фішингова атака (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Проти українців почалася нова фішингова атака. На електронні адреси громадян почали приходити листи з вірусами.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у своєму Telegram-каналі.

"Увага! Проти українців почалася фішингова атака! На електронні адреси громадян приходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру.

Не виключені розсилки подібних повідомлень в месенджери. Ворожі сили хочуть отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації", - сказано в повідомленні.

Українців просять не відкривати зміст таких листів і повідомлень ні в якому разі.

Як можуть виглядати такі листи:

Увага! Фішингова атака - не відкривайте такі листи!Скріншот

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, на яких сторінках у соціальних мережах можна читати оперативну інформацію про те, що відбувається в Україні.

А також розповідали про те, що міжнародна мережа хакерів оголосила війну владі РФ через Україну.

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