Составили новый рейтинг самых популярных вузов Украины. Вот кто стал лидером

В учреждения высшего образования в этом году подали заявления более 1 млн 140 тыс. поступающих. Около 700 тыс. из них на основе образования 11 классов. За количеством поданных заявлений в каждое учреждение, педагоги составили рейтинг самых популярных университетов Украины.

Национальный университет "Львовская политехника"

Возглавила рейтинг самых популярных заведений Украины "Львовская политехника". Ее студентами захотели стать 33 059 абитуриентов. Обычно, лидерами вузов становились киевские университеты. На результаты этого года, вероятно, повлияло то, что многие молодые люди переехали на запад Украины из-за войны и именно там подавали заявления на поступление.

Национальный университет "Львовская политехника" стала абсолютным лидером по количеству заявок (фото: Википедия)

Львовский национальный университет им. И. Франко

Второе место в рейтинге также заняло львовское учебное заведение. В университет им. Франко в этом году подали заявления 32 308 поступающих. Отметим, что это заведение регулярно входит в пятерку лучших вузов Украины.

Университет им. Ивана Франко всего лишь на 700 заявлений получил меньше лидера рейтинга - Политехника (фото: Википедия)

Киевский национальный университет им. Т. Шевченко

Третье место в рейтинге занял университет им. Шевченко. Более 30 тыс. абитуриентов захотели стать его студентами и подали заявки на поступление. Напомним, что в Консолидированном рейтинге украинских вузов 2023 года этот университет занял первую позицию.

В Киевский национальный университет им. Т. Шевченко подали заявления более 30 тыс. абитуриентов (фото: Википедия)

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Четвертое место занял КПИ, туда на поступление подали заявления более 30 тыс. абитуриентов. Отметим, что он всего на 300 заявлений отстал по количеству от университета Шевченко. Интересно, что в Консолидированном рейтинге украинских вузов в 2023-м он также был на четвертом месте.

Более 30 тыс. студентов подали заявления на поступление в КПИ (фото: Википедия)

Национальный авиационный университет

Пятерку замыкает Авиационный университет, принявший заявки от более 19 тыс. абитуриентов. Отметим, что этот вуз также является одним из постоянных образовательных лидеров в различных рейтингах.

Национальный авиационный университет замкнул первую пятерку самых популярных вузов Украины (фото: Википедия)

Государственный торгово-экономический университет

На шестом месте оказался Государственный торгово-экономический университет. В него подали заявки 18 тыс. поступающих.

Государственный торгово-экономический университет регулярно входит в список лучших вузов страны (фото: Википедия)

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Седьмое место занял университет имени Юрия Федьковича, он получил более 13 тысяч заявлений от абитуриентов. Добавим, что это заведение является одним из самых престижных и старейших университетов на западе Украины.

13 тыс. абитуриентов подали заявки на поступление в Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (фото: Википедия)

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника

Восьмое место в рейтинге занял Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника. Чуть больше 13 тыс. поступающих подали заявление в это заведение. Отметим, что в прошлом году этот университет был на десятом месте среди самых популярных вузов.

В прошлом году в университет занял десятую позицию в рейтинге самых популярных вузах Украины (фото: pnu.edu.ua)

Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана

На девятом месте оказался Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана. Он принял более 12 тыс. заявлений на поступление. Отметим, что это заведение стало пятым киевским университетом, вошедшим в десятку самых популярных вузов страны.

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана получил более 12 тыс. заявлений от абитуриентов (фото: Википедия)

Харьковский Национальный университет им. В.Н. Каразина

Замыкает десятку лидеров Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. Более 11 тыс. абитуриентов подали заявления на поступление на учебу в нем. Отметим, что за результаты международного рейтинга UniRank в 2023 году он был на третьем месте.

Харьковский Национальный университет имени В.Н. Каразина также регулярно входит в список лучших вузов Украины (фото: Википедия)