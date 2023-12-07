Пережили оккупацию. В Чернобыле показали домашних животных, спокойно проживающих здесь без людей
В Чернобыльском заповеднике уже несколько лет спокойно пасется стадо одичавших коров. Они прекрасно чувствуют себя в зоне отчуждения в любое время года.
Как сейчас выглядят животные, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост заповедника в Facebook.
Интересные факты о черно-белых коровах
Коров держали "самоселы" в городе Чернобыль и селе Лубянка (в последнем было 7 голов). Когда в 2016 году умерли их хозяева, стадо начало жить на свободе.
КРС относится к распространенной на Полесье украинской черно-пестрой молочной породе.
Как и другие жители Заповедника, одичавшие коровы часто используют заброшенные здания для защиты от ветра и осадков.
Животные упитанные, то есть проблем с кормами для них не существует. Зимой, когда выпадает снег, они выкапывают сухую траву копытами.
У коров нет нужды доиться. Их цикл лактации нормализуется и привязан к рождению телят.
В предвоенные времена стадо насчитывало до 20 голов. Животные пережили оккупацию и продолжают осваивать просторы Заповедника.
В Чернобыле живет стадо одичавших коров (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)
Ранее в Чернобыле показали стаю диких животных.
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