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Пережили оккупацию. В Чернобыле показали домашних животных, спокойно проживающих здесь без людей

Чернобыль, Четверг 07 декабря 2023 09:31
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Пережили оккупацию. В Чернобыле показали домашних животных, спокойно проживающих здесь без людей В Чернобыле пасется стадо коров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике уже несколько лет спокойно пасется стадо одичавших коров. Они прекрасно чувствуют себя в зоне отчуждения в любое время года.

Как сейчас выглядят животные, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост заповедника в Facebook.

Интересные факты о черно-белых коровах

Коров держали "самоселы" в городе Чернобыль и селе Лубянка (в последнем было 7 голов). Когда в 2016 году умерли их хозяева, стадо начало жить на свободе.

КРС относится к распространенной на Полесье украинской черно-пестрой молочной породе.

Как и другие жители Заповедника, одичавшие коровы часто используют заброшенные здания для защиты от ветра и осадков.

Животные упитанные, то есть проблем с кормами для них не существует. Зимой, когда выпадает снег, они выкапывают сухую траву копытами.

У коров нет нужды доиться. Их цикл лактации нормализуется и привязан к рождению телят.

В предвоенные времена стадо насчитывало до 20 голов. Животные пережили оккупацию и продолжают осваивать просторы Заповедника.

Пережили оккупацию. В Чернобыле показали домашних животных, спокойно проживающих здесь без людейПережили оккупацию. В Чернобыле показали домашних животных, спокойно проживающих здесь без людейПережили оккупацию. В Чернобыле показали домашних животных, спокойно проживающих здесь без людейПережили оккупацию. В Чернобыле показали домашних животных, спокойно проживающих здесь без людейВ Чернобыле живет стадо одичавших коров (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Ранее в Чернобыле показали стаю диких животных.

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