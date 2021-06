Оператор обігнав бігунів на чемпіонаті заради ідеальних кадрів: відео курйозу стало "вірусним"

Швидконогим оператором виявився студент місцевого коледжу. Хлопець працював на чемпіонаті і знімав спринтерську гонку, яку провели 8 червня.

На стометрівці він став попереду учасників забігу на відстань близько 10 метрів, і помчав одночасно з ними після сигналу "старт".

Незважаючи на те, що камера важила більш як 4 кг, хлопець не відставав від спринтерів на дистанції, знімаючи їх з найкращого ракурсу.

A college student serving as a cameraman during the 100-meter dash kept pace with sprinters despite the camera weighing over 4kg at the university sprint race in Shanxi, China pic.twitter.com/0Nt8EyjsGx