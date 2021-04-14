У Миколаєві пасажир влаштував курйозну пробіжку перед трамваєм (відео)

У Миколаєві пасажир не встиг на трамвай і вирішив "помститися". Він забіг вперед транспортного засобу і біг так кілька кварталів замість того, щоб дочекатися наступного транспортного засобу.

Про це повідомляє ТСН.

Так, на автореєстратор трамвая потрапив цей випадок і був опублікований в мережі. На кадрах видно, що чоловік у синій куртці біжить за трамваєм, але спізнюється.

Коли електротранспорт починає рух, пасажир забігає вперед трамвая і починає бігти по коліях, не даючи водію набрати потрібну швидкість.

При цьому розгніваний пасажир озирається, показуючи непристойні жести водієві, що йому сигналить.

Чим закінчилася курйозна пробіжка, автор відео не вказав. Відомо лише, що незадоволений пасажир випереджав рейс щонайменше кілька кварталів.

Відео: у Миколаєві чоловік влаштував перегони з трамваєм (ТСН)