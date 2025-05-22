OpenAI и автор дизайна iPhone создают загадочный гаджет: это может изменить все

Первое устройство, которое OpenAI создает совместно с легендарным дизайнером Apple Джони Айвом, не будет ни телефоном, ни гаджетом - и, возможно, вообще окажется без экрана.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget .

Глава OpenAI Сэм Альтман, по данным издания The Wall Street Journal, рассказал сотрудникам о планах компании о покупке стартапа Айва под названием LoveFrom (ранее - io). По словам Альтмана, OpenAI сейчас стоит на пороге самого масштабного проекта в своей истории: "У нас есть шанс сделать нечто большее, чем мы когда-либо делали как компания".

Каким может стать устройство будущего

Сэм Альтман и Джони Айв намекнули, каким может быть их первый совместный продукт. Они отметили, что устройство будет полностью осознавать окружающий мир и действия пользователя, останется ненавязчивым в использовании и сможет носиться в кармане или размещаться на столе. Руководители убеждены, что оно может стать "третьим по значимости устройством" после ноутбука и смартфона.

Как утверждает The Wall Street Journal, речь точно не идет о телефоне. Более того, одной из ключевых целей Альтмана и Айва является отказ от экранов как таковых, что означает - устройство, вероятнее всего, не будет оснащено дисплеем. Альтман также заявил, что это не будут очки, а сам Айв с самого начала не стремился создавать носимые гаджеты.

Каким бы ни было новое устройство, руководство OpenAI и LoveFrom намерено держать детали в секрете до самого релиза, чтобы избежать утечек и защитить идею от конкурентов. Компания рассчитывает представить гаджет к концу следующего года и поставить амбициозную цель - достичь 100 миллионов проданных экземпляров быстрее, чем это удавалось любой другой компании с новым продуктом.

По данным издания, команда Джони Айва уже несколько месяцев ведет переговоры с производителями, которые способны наладить массовый выпуск устройства. За последние четыре месяца активно велись консультации с потенциальными подрядчиками.

Джони Айв и Сэм Альтман (фото: OpenAI)

Как началось сотрудничество Айва и OpenAI

OpenAI начала сотрудничество с командой Айва еще полтора года назад. Изначально предполагалось, что дизайнерский стартап создаст устройство на базе технологий OpenAI. Однако со временем стало понятно, что это может стать основным способом взаимодействия пользователей с генеративными ИИ-моделями компании. Именно поэтому OpenAI и решила выкупить стартап Джони Айва, бывшего главного дизайнера Apple, за 6,5 миллиарда долларов.

Удалось ли объединению дизайнерского гения Айва и технологического потенциала OpenAI создать что-то, способное убедить пользователей приобрести еще одно устройство из новой категории - покажет время.

Ранее попытку занять аналогичную нишу предприняла компания Humane, выпустившая AI Pin, миниатюрный гаджет, позиционировавшийся как альтернатива смартфону. Однако проект провалился: в феврале компания полностью отключила все проданные устройства, лишив пользователей доступа к основным функциям.