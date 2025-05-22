OpenAI та автор дизайну iPhone створюють загадковий гаджет: це може змінити все

Перший пристрій, який OpenAI створює спільно з легендарним дизайнером Apple Джоні Айвом, не буде ні телефоном, ні гаджетом - і, можливо, взагалі опиниться без екрана.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог про технології Engadget .

Глава OpenAI Сем Альтман, за даними видання The Wall Street Journal, розповів співробітникам про плани компанії щодо купівлі стартапу Айва під назвою LoveFrom (раніше - io). За словами Альтмана, OpenAI зараз стоїть на порозі наймасштабнішого проекту у своїй історії: "У нас є шанс зробити щось більше, ніж ми коли-небудь робили як компанія".

Яким може стати пристрій майбутнього

Сем Альтман і Джоні Айв натякнули, яким може бути їхній перший спільний продукт. Вони зазначили, що пристрій повністю усвідомлюватиме навколишній світ і дії користувача, залишиться ненав'язливим у використанні та зможе носитися в кишені або розміщуватися на столі. Керівники переконані, що він може стати "третім за значимістю пристроєм" після ноутбука і смартфона.

Як стверджує The Wall Street Journal, точно не йдеться про телефон. Навіть більше, однією з ключових цілей Альтмана та Айва є відмова від екранів як таких, що означає - пристрій, найімовірніше, не буде оснащений дисплеєм. Альтман також заявив, що це не будуть окуляри, а сам Айв від самого початку не прагнув створювати носимі гаджети.

Яким би не був новий пристрій, керівництво OpenAI і LoveFrom має намір тримати деталі в секреті до самого релізу, щоб уникнути витоків і захистити ідею від конкурентів. Компанія розраховує представити гаджет до кінця наступного року і поставити амбітну мету - досягти 100 мільйонів проданих екземплярів швидше, ніж це вдавалося будь-якій іншій компанії з новим продуктом.

За даними видання, команда Джоні Айва вже кілька місяців веде переговори з виробниками, які здатні налагодити масовий випуск пристрою. За останні чотири місяці активно велися консультації з потенційними підрядниками.

Джоні Айв і Сем Альтман (фото: OpenAI)

Як почалася співпраця Айва та OpenAI

OpenAI почала співпрацю з командою Айва ще півтора року тому. Спочатку передбачалося, що дизайнерський стартап створить пристрій на базі технологій OpenAI. Однак згодом стало зрозуміло, що це може стати основним способом взаємодії користувачів із генеративними ШІ-моделями компанії. Саме тому OpenAI і вирішила викупити стартап Джоні Айва, колишнього головного дизайнера Apple, за 6,5 мільярда доларів.

Чи вдалося об'єднанню дизайнерського генія Айва і технологічного потенціалу OpenAI створити щось, що здатне переконати користувачів придбати ще один пристрій із нової категорії - покаже час.

Раніше спробу зайняти аналогічну нішу зробила компанія Humane, яка випустила AI Pin, мініатюрний гаджет, що позиціонувався як альтернатива смартфону. Однак проект провалився: у лютому компанія повністю відключила всі продані пристрої, позбавивши користувачів доступу до основних функцій.