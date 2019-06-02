Опасная патология: Комаровский назвал период риска для детей

Фото: Доктор Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Комаровский рассказал, до какого возраста у ребенка есть "броня" от кетона

Евгений Комаровский дал ответ на волнующий многих родителей вопрос об ацетонемическом синдроме у детей и в каком возрасте он проявляется. Известный педиатр рассказал в ролике в своем Instagram про это патологическое состояние, которое встречается у 4-6 % детей в возрасте от годика.

Доктор Комаровский, который ранее раскрыл причины расстройства сна у маленьких детей, отметил, что ацетона у малышей как правило не бывает до года, потому что есть активные ферменты, расщепляющие кетон.

"Я бы даже сказал не до года, а до десяти месяцев. После десяти месяцев ситуация уже возможна", - уточнил доктор высшей категории.

Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Напомним, что ацетон у детей проявляется стереотипными повторными эпизодами рвоты, чередующимися периодами полного благополучия.

По словам Комаровского, чаще всего ацетон встречается у детей от десяти месяцев до четырех-пяти лет.

"После пяти лет - это большая редкость, хотя бы потому, что уже и печень подросла, и мышечная масса больше, то есть уже появились те самые запасы гликогена", - рассказал он.

Видео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Отметим, что кетоз характеризуется тошнотой, многоразовой продолжительной рвотой, отказом от еды и питья, появлением в выдыхаемом воздухе запаха "ацетона", то есть прелых яблок или перегара, появлением болей в животе. Ребенок становится вялым, раздражительным. Изо рта и от мочи ощущается запах ацетона. Для ацетонемического синдрома характерна лихорадка.

Как сообщалось, ранее Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

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Напомним, что недавно доктор Комаровский сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.