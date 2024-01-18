Обновление iOS 17.3 Release Candidate: какие новые функции появились

17 января, Apple выпустила сборку Release Candidate для разработчиков - финальную тестовую версию, в которой исправлены все ошибки. Apple также добавила пару нововведений, которые могут опробовать все желающие до выхода общедоступной версии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт CNET , который специализируется на новостях про компьютерные технологии.

Новые функции iOS 17.3

Защита украденных устройств

Специальный режим блокировки, который требует верификации Face ID для работы определенных функций. Кроме того, в случае использования iPhone в непривычной локации автоматически включается системная задержка на один час.

Обновление Apple Music

Появление совместных плейлистов, которые можно собирать с друзьями, а также возможность ставить реакции на треки во время прослушивания как в Telegram.

AirPlay в гостиничных номерах

Планировалось внедрение данной функции еще в iOS 16, однако ее релиз был отложен. Тем не менее, в бета-версии iOS 17.3 Release Candidate она была включена, и теперь для подключения к телевизору достаточно просканировать QR-код.

На данный момент эта возможность еще не доступна во всех местах, и для полного распространения потребуется определенное время.

Новые обои

А ещё приятным неожиданным дополнением в iOS 17.3 стали свежие обои под названием "Единство", которые выпускаются ежегодно в честь Месяца черной истории (Месяца афроамериканской истории).

Новые обои, посвященные Месяцу афроамериканской истории (фото: CNET)

Кроме того, были исправлены некоторые ошибки и сбои, которые ранее мешали нормально пользоваться iPhone.

Как установить бета-версию на iPhone

iOS 17.3 выйдет через неделю, однако обновить iPhone можно уже сейчас.

Зайдите на сайт Apple Developer Program и авторизуйтесь со своим Apple ID, если не делали этого ранее.

Примите лицензионное соглашение и перед вами откроется страница с регистрацией в качестве разработчика, где нужно будет подтвердить участие в программе.

Перезагрузите iPhone и зайдите в настройки - "Основные".

Откройте пункт «Бета-обновления» и включите "iOS 17 Developer Beta".

Выберите "Обновление ПО" и выполните поиск апдейта, после чего установите его на iPhone.