iOS 18. Все слухи и правда, которые известны сейчас

Несмотря на то, что официальная презентация iOS 18 ожидается только через семь месяцев, в сети уже появилась предварительная информация о некоторых нововведениях, которые будут введены в программную платформу для смартфонов от Apple.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , публикующий новости, слухи и отчеты, связанные с компанией Apple.

Для начала, в этом месяце аналитик из издания Bloomberg Марк Гурман, по-видимому, опираясь на доступные ему сведения, охарактеризовал iOS 18 как "немного революционное" обновление с "важными новыми функциями и дизайном". По его словам, руководство Apple характеризует iOS 18 как "амбициозную и впечатляющую" операционную систему.

Как подчеркнул инсайдер, одним из важных новшеств в iOS 18 станет интеграция технологии генеративного искусственного интеллекта. Эта технология направлена на улучшение производительности голосового помощника Siri, а также обработку текстовых сообщений, включая функцию автозавершения предложений.

Голосовой помощник Siri (фото: iMore)

Кроме того, существует вероятность использования генеративного искусственного интеллекта в других сервисах и продуктах Apple, таких как Apple Music, Pages, Keynote и Xcode.

Информация о значительных улучшениях Siri также поступила от издания The Information. По их данным, Apple планирует внедрить в Siri масштабные языковые модели (LLM), позволяющие пользователям автоматизировать выполнение сложных задач.

Предполагается, что эта функция появится в обновлении ПО iPhone в следующем году, что, скорее всего, будет связано с релизом iOS 18.

Технология генеративного искусственного интеллекта получила широкое признание в прошлом году, когда компания OpenAI использовала ее основу для создания чат-бота ChatGPT, способного формулировать ответы на запросы пользователей с уровнем подобным человеческому.

Искусственный интеллект в смартфоне (иллюстративное фото: Freepik)

Проявление серьезного интереса к этой технологии со стороны Apple подтверждают опубликованные объявления о найме специалистов в этой области, а также открытая заявка главы компании Тима Кука в сентябре текущего года в интервью Forbes, в котором он сообщил, что Apple занимается разработкой генеративного искусственного интеллекта уже несколько лет.

Еще одна функция, которую, вероятно, внедрят в iOS 18, - поддержка стандарта RCS для кроссплатформенного обмена сообщениями. Это упростит взаимодействие между владельцами iPhone и Android-смартфонов, обеспечив более высокое качество отправки и получения фотографий и видеороликов, а также обмен голосовыми сообщениями через Wi-Fi между устройствами с операционными системами iOS и Android.

Обмен сообщениями с помощью RCS (фото: 9to5Google)

Предусматривается также улучшение групповых чатов и усовершенствованное шифрование по сравнению с традиционными SMS.