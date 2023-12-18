Выключите их прямо сейчас! Эти две установки в iOS сокращают срок службы вашей батареи

Каждый раз, когда выходит новое обновление iOS, многие неизбежно сталкиваются с быстрым истощением заряда аккумулятора. Последняя версия обновления не застрахована от этой проблемы, которая, прежде всего, связана с фоновыми процессами, которые пользователи не могут контролировать.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на вебсайт CNET , публикующий новости, статьи и блоги о компьютерных технологиях.

Отключите тактильную обратную связь (Виброотдачу) с клавиатуры вашего iPhone

Удивительно, но до iOS 16 клавиатура iPhone не имела возможности вибрировать при вводе текста. Эта функция была добавлена с последним обновлением операционной системы.

Вместо простого звукового сопровождения при нажатии клавиш, тактильная обратная связь теперь создает вибрацию, делая процесс ввода текста более увлекательным. Эта функция может значительно снижать заряд батареи.

Важно знать, что эта опция не активирована по умолчанию. Если вы включили ее и хотите отключить, следуйте указанным шагам.

Во-первых, откройте приложение "Параметры" на вашем устройстве. Затем нажмите опцию "Звуки и тактильные ощущения". Затем нажмите кнопку "Обратная связь с клавиатурой". Наконец, вы сможете отключить опцию "Тактильная обратная связь", чтобы сэкономить время работы аккумулятора.

Выключение тактильной обратной связи клавиатуры может сэкономить время работы аккумулятора (фото: CNET)

Удалите виджеты с экрана блокировки iPhone

Виджеты - это полезная функция на устройствах iOS, позволяющая пользователям быстро получать доступ к информации и выполнять задания без необходимости открывать приложения.

Их можно добавлять на экран блокировки и на главный экран для быстрого доступа. Однако важно отметить, что виджеты могут потреблять заряд аккумулятора. Особенно, если они постоянно обновляются в фоновом режиме.

Если вы столкнулись с ситуацией, когда необходимо сохранить заряд аккумулятора, разумно создать экран блокировки без виджетов. Это можно легко сделать, начиная с iOS 16, поскольку обновление поддерживает несколько блокировочных экранов, между которыми можно легко переключаться.

Таким образом, вы можете иметь экран блокировки с виджетами, когда они вам нужны, и более экономичный экран блокировки, когда они вам не нужны.

Удаление виджетов может помочь сэкономить заряд батареи, уменьшив количество процессов, работающих в фоновом режиме (фото: CNET)