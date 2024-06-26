"Мир затаил дыхание": королевские инсайдеры высказались о Кейт Миддлтон, которая лечится от рака

Кейт Миддлтон продолжает борьбу с онкологической болезнью, и недавно она впервые за последние месяцы появилась на публичном мероприятии вместе с мужем и детьми. В то время королевские эксперты делятся своими мыслями по поводу самочувствия и эффективности лечения представительницы королевской семьи.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на таблоид Fox News .

Что говорят о состоянии Кэтрин

Так, королевский инсайдер Иен Пелхэм Тернер отмечает, что на самом деле ситуация такова, что никто не до конца не понимает, в каком состоянии Кейт. По его словам, британская монархия научилась держать необходимую информацию в секрете, ведь "оттачивала это искусство веками".

"Реальность такова, что никто не знает, как Кейт. Люди, которые хотят прокачать свои карьеры, шепчут многое. Но в реальности, когда королевская семья хочет закрыть свои двери для мира, то она веками оттачивала это искусство", - говорит мужчина.

У жены принца Уэльского диагностировали рак (Фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Неофициальный королевский биограф Кристофер Андерсен заявляет, что жена принца Уэльского переживает не самый простой период, и "весь мир затаил дыхание" в ожидании ее положительных результатов тестов после химиотерапии.

"Кейт сейчас в состоянии ожидания - следует приказам врача, как религии, и молится, чтобы будущие тесты показали, что химиотерапия выполнила свою работу. Это стрессовый, изнурительный период для Кейт, и еще больше его делает таким, что весь мир затаил дыхание вместе с ней", - объясняет Андерсен.

В свою очередь королевская комментатор и фотограф Хелен Чард отмечает, что состояние представительницы королевской семьи улучшается.

"Ее здоровье улучшается, к ней вернулась жажда жизни... Она благодарна за любовь публики, которая очень придает ей воодушевления", - говорит она.

По словам Андерсена, в период лечения рака Миддлтон полагается на поддержку своих близких, и когда чувствует силы, то может выполнить некоторые свои рабочие вопросы.

"Время от времени она сосредотачивается на делах, которыми еще недавно занималась. Например, продолжает освещать тему осведомленности о психическом здоровье. Однако главная работа Миддлтон состоит в том, чтобы ее трое детей могли иметь возможность проводить летние каникулы таким образом, как они делали это всегда: с плаванием, катанием на лошадях, общими прогулками с двоюродными братьями", - делится специалист.

Уильям и Кейт со своими тремя детьми (Фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Кроме того, Андерсен высказывает мнение, что, вероятно, принцесса Уэльская не поедет вместе с родными в имение в Балморе, где они проводят лето.

"Вероятно, что принцессе Уэльской придется остаться дома, в Анмер-холле, продолжая химиотерапию, тогда как Уильям и дети отправятся в Шотландию без нее. Кейт сосредоточена на том, чтобы принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи не были лишены летних радостей из-за медицинских проблем их матери. Просто вот какой она человек", - отметил биограф.

Остается неизвестным, когда Миддлтон официально вернется к исполнению своих рабочих обязанностей. Но поклонники британской знаменитой семьи надеются, что это произойдет уже в ближайшее время.

Когда стало известно о раке у Миддлтон

Напомним, о раке у Кэтрин стало известно в начале этого года. В январе ей сделали плановую операцию на брюшной полости, и при сдаче необходимых анализов обнаружили неутешительные результаты.

Выйти на связь и сообщить эту новость лично представительница королевской семьи решилась в марте, поскольку в то время в сети уже громко обсуждалось ее внезапное исчезновение из публичного пространства, а также неудачные попытки фотошопа семейных фото.

На фоне этих событий Миддлтон записала видеообращение, в котором подтвердила, что имеет онкологическое заболевание.

Остается неизвестным, когда Кэтрин сможет вернуться к привычному образу жизни (Фото: instagram.com/princeandprincessofwales)