Шеннен Догерти заявила, что боится стать другим человеком после лечения рака: детали

Шеннен Догерти в своем подкасте во время разговора с врачом заявила, что она очень боится стать другой после того, как ее курс лечения закончится.

Шеннен Догерти боится стать другим человеком после лечения

Шеннен Догерти устроила онлайн разговор со своим врачом, но в один момент она говорит, что она боится того, что радиация может изменить ее личность, а также заявила, что после лечения она может получиться другим человеком.

Разговор с доктором Амином Мирхади, актриса устроила в своем подкасте "Let's Be Clear".

"Радиация может быть очень страшной вещью, особенно когда она касается вашего мозга, конечно, я была ошеломлена и спросила: Изменится ли то, кем я являюсь, ведь это меня очень волнует", - сказала Догерти.

Догерти также рассказала, что однажды она пошутила со своим врачом по поводу желаемого побочного эффекта операции - она надеялась, что он прикоснется к той части мозга, которая заставит звезду свободно говорить на восьми языках.

Частью миссии Догерти есть проживать каждый день как можно положительнее, с большой надеждой на здоровое будущее. А по словам доктора Мирхади, положительное мышление действительно может оказать хорошее физическое влияние на организм.

"Слушай, я могу умереть сегодня. Я могу умереть через 20 лет. Я могу умереть, выходя из дома, и, знаете ли, на меня упадет дерево, или автобус собьет меня, что ли угодно. Или я могу умереть от рака." Я могу прожить каждый день как можно позитивнее с большой надеждой, принять ее и сказать: "Вау, я могу снова проснуться", - завершила свою мысль Шеннен.