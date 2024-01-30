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Шеннен Догерти заявила, что боится стать другим человеком после лечения рака: детали

Вторник 30 января 2024 22:35
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Шеннен Догерти заявила, что боится стать другим человеком после лечения рака: детали Шеннен Догерти (фото: instagram.com/theshando)
Автор: Юлия Любченко

Шеннен Догерти в своем подкасте во время разговора с врачом заявила, что она очень боится стать другой после того, как ее курс лечения закончится.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу актрисы.

Шеннен Догерти боится стать другим человеком после лечения

Шеннен Догерти устроила онлайн разговор со своим врачом, но в один момент она говорит, что она боится того, что радиация может изменить ее личность, а также заявила, что после лечения она может получиться другим человеком.

Разговор с доктором Амином Мирхади, актриса устроила в своем подкасте "Let's Be Clear".

"Радиация может быть очень страшной вещью, особенно когда она касается вашего мозга, конечно, я была ошеломлена и спросила: Изменится ли то, кем я являюсь, ведь это меня очень волнует", - сказала Догерти.

Догерти также рассказала, что однажды она пошутила со своим врачом по поводу желаемого побочного эффекта операции - она надеялась, что он прикоснется к той части мозга, которая заставит звезду свободно говорить на восьми языках.

Частью миссии Догерти есть проживать каждый день как можно положительнее, с большой надеждой на здоровое будущее. А по словам доктора Мирхади, положительное мышление действительно может оказать хорошее физическое влияние на организм.

"Слушай, я могу умереть сегодня. Я могу умереть через 20 лет. Я могу умереть, выходя из дома, и, знаете ли, на меня упадет дерево, или автобус собьет меня, что ли угодно. Или я могу умереть от рака." Я могу прожить каждый день как можно позитивнее с большой надеждой, принять ее и сказать: "Вау, я могу снова проснуться", - завершила свою мысль Шеннен.

Ранее мы рассказывали о том, как Шеннен Догерти высказалась о своих похоронах.

Также читайте наш материал осмерти актера культового сериала "Район Беверли-Гиллз" Дэвида Гейла.

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