"Вони щедрі": у Херсоні місцева мешканка "вийшла заміж" за окупанта

У Херсонській області місцева мешканка вирішила вийти заміж за російського окупанта. Природно, на території немає законних представництв, щоб це зробити, тому союз стався на словах.

Що думають про вчинок односельці

Відзначається, що знайомі дівчbyb просто в шоці від такого вчинку.

"Не думаю, що вони надовго затримаються в селищі. Бігти будуть разом. Звичайно, новоспечений чоловік не кине свою дружину", - сказав він.

Пара вирішила заселитися в кинутий людьми будинок.

Дівчатам легкої поведінки подобаються окупанти

До речі, в області кажуть, що повіям дуже подобаються росіяни, через те, що вони щедрі з ними.

"Ці жінки не тільки легкої поведінки, але і невисокого інтелектуального розвитку", - додав Молчанов.

Що зараз відбувається в Херсоні

Місто зараз тимчасово окуповане російськими військовими, вони ввели в ужиток рублі й роздали людям російські сім-картки. Городяни змушені виживати і продавати на стихійних ринках цінні речі, щоб купити продукти. Загалом, у місті не вистачає ліків, провізія дуже дорога.