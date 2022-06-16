"Они щедрые": в Херсоне местная жительница "вышла замуж" за оккупанта

В Херсонской области местная жительница решила выйти замуж за российского оккупанта. Естественно, на территории нет законных представительств, чтобы это сделать, поэтому союз произошел на словах.

Что думают о поступке односельчане

Отмечается, что знакомые девушки просто в шоке от такого поступка.

"Не думаю, что они надолго задержатся в поселке. Бежать будут вместе. Конечно, новоиспеченный муж не бросит свою жену", – сказал он.

Пара решила заселиться в брошенный людьми дом.

Девушкам легкого поведения нравятся оккупанты

Кстати, в области говорят, что проституткам очень нравятся россияне, так как они щедры с ними.

"Эти женщины не только легкого поведения, но и невысокого интеллектуального развития", - добавил Молчанов.

Что сейчас происходит в Херсоне

Город сейчас временно оккупирован российскими военными, они ввели в обиход рубли и раздали людям российские сим-карточки. Горожане вынуждены выживать и продавать на стихийных рынках ценные вещи, чтобы купить продукты. В общем, в городе не хватает лекарств, провизия очень дорогая.