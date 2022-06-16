"Они щедрые": в Херсоне местная жительница "вышла замуж" за оккупанта
В Херсонской области местная жительница решила выйти замуж за российского оккупанта. Естественно, на территории нет законных представительств, чтобы это сделать, поэтому союз произошел на словах.
Об этом рассказал 24 каналу активист Владимир Молчанов.
Что думают о поступке односельчане
Отмечается, что знакомые девушки просто в шоке от такого поступка.
"Не думаю, что они надолго задержатся в поселке. Бежать будут вместе. Конечно, новоиспеченный муж не бросит свою жену", – сказал он.
Пара решила заселиться в брошенный людьми дом.
Девушкам легкого поведения нравятся оккупанты
Кстати, в области говорят, что проституткам очень нравятся россияне, так как они щедры с ними.
"Эти женщины не только легкого поведения, но и невысокого интеллектуального развития", - добавил Молчанов.
Что сейчас происходит в Херсоне
Город сейчас временно оккупирован российскими военными, они ввели в обиход рубли и раздали людям российские сим-карточки. Горожане вынуждены выживать и продавать на стихийных рынках ценные вещи, чтобы купить продукты. В общем, в городе не хватает лекарств, провизия очень дорогая.
Напомним, по данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, украинские военные сейчас находятся в 18 километрах от Херсона.
Ранее стало известно, что ВСУ ведут контрнаступательные действия в Херсонской области одновременно на нескольких направлениях.