ЗСУ "стоять" в 18 кілометрах від Херсона і успішно б'ють противника артилерією, - Арестович
Українські військові зараз знаходяться в 18 кілометрах від Херсона. ЗСУ також наносять масовані артилерійські удари по скупченнях противника на південному напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар радника голови ОП Олексія Арестовича.
Він також зазначив, що підрозділам ЗСУ довелося відійти на три кілометри назад. Але за його словами, на хід боїв це ніяким чином не впливає.
"На Херсонському напрямку їм добре "вломили" нашою артилерією, а на запорізькому вони їхали, їхали, їхали, але не доїхали, тому що їм влупили", – сказав Олексій Арестович.
Радник голови ОП додав, що з боку українських бійців суттєво зросла якість контрбатарейної боротьби, оскільки ЗСУ наситили артилерією. Це стосується всіх напрямків, де ЗСУ сьогодні ведуть бої з окупантами.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що українські військові продовжують утримувати стратегічну ініціативу в боях проти російських солдатів. За його словами, одними з головних цілей України є деокупація всіх захоплених населених пунктів і відновлення зруйнованих регіонів.
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