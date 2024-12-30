Названы 5 самых модных стрижек 2025 года, которые превратят вас в звезду Голливуда (фото)

Уже скоро наступает новый год, а вместе с ним придут и новые тренды. И если вы не знаете, какие стрижки будут модными в 2025, то вдохновляйтесь прическами звезд.

РБК-Украина (проект Styler) называет для вас 5 трендовых стрижек, с которыми вы будете сиять ярче всех.

Удлиненный каскад

Если вы не фанатка коротких стрижек, то просто обратите внимание на стрижку Джей Ло. Она носит каскад с удлиненными прядями, благодаря чему всегда выглядит "свежей" и стильной. К тому же такую стрижку легко укладывать - волосы можно и подкрутить, и выровнять.

Стрижка как у Джей Ло (фото: instagram.com/jlo)

Боковой пробор

А такая прическа будет одним из главных трендов 2025 года. Косой пробор, который уже примерила Анджелина Джоли, прекрасно подойдет для любого типа лица. Важно лишь учитывать, что его не стоит делать на волосах, если вы их красите, а корни немного отросли, "переход" будет слишком резким.

Прическа как у Анджелины Джоли (фото: Getty Images)

Короткий боб

Сара Полсон уже может называть себя главным "амбассадором" коротких стрижек. И в новом году такой боб будет невероятно модным. Если вы готовы к экспериментам и не боитесь быть в центре внимания - эта прическа именно для вас.

Стрижка Сары Полсон (фото: instagram.com/mssarahcatharinepaulson)

Пряди у лица

Вы будете удивлены, но прическа Дженнифер Энистон, которую называют ее фирменной, снова попала в моду. Конечно, стрижка получила современные акценты, такие как легкое осветление прядей и отказ от лишнего начеса у корней. Такая прическа спрячет щечки и сделает вас неотразимой.

Стрижка как у Энистон (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Челка Джейн Биркин

А эта прическа неожиданно врывается в тренды, хотя ранее ее считали устаревшей. Однако не стоит забывать, что мода циклична. К тому же такую челку невероятно удобно носить каждый день.

Джейн Биркин (фото: Getty Images)

Как правильно подобрать стрижку

Важно учитывать несколько важных факторов. Один из них - форма лица:

овальная - вам подходят практически любые стрижки

круглая - добавьте объем сверху и попробуйте убрать длину по бокам

квадратная - вам подойдут мягкие, текстурированные прически, которые сгладят углы

сердцевидная - выбирайте длину или объем около подбородка для баланса.

Также нужно учесть тип волос. Если они тонкие - вам нужны многослойные стрижки, а для густых волос нужна филировка.