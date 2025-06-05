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Омоложение без ботокса: названы упражнения, которые уберут морщины вокруг глаз

Четверг 05 июня 2025 15:30
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Омоложение без ботокса: названы упражнения, которые уберут морщины вокруг глаз Названы упражнения для глаз, которые помогут избежать морщин (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Гимнастика для глаз способствует уменьшению мимических морщин, улучшает кровообращение и тонизирует мышцы вокруг глаз. Регулярное выполнение этого упражнения может стать эффективной альтернативой косметическим процедурам и инъекциям.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Ольги Поздняковой.

Как выполнять

По словам эксперта, для красоты глаз стоит регулярно выполнять легкую гимнастику по 5-7 раз в день.

Сначала поднимайте глаза вверх и в низ, а затем влево и вправо. Выполните несколько повторяющихся движений.

Далее делаем движения по диагонали - правый угол и левый, а затем наоборот. После этого круговые движения глазами - двигаемся в одну сторону и в другую.

В конце просто широко открывайте глаза, но при этом брови и лоб не должны двигаться.

"Так вы снимаете напряжение с круговой мышцы глаза. Также можете добавить еще расслабляющее растирание у внутреннего угла глаза и внешнего", - добавила косметолог.

Польза гимнастики для глаз

Уменьшает усталость глаз

Помогает расслабить глазные мышцы после длительной зрительной нагрузки. Особенно полезна при "компьютерном зрении" (синдром зрительного перенапряжения).

Упражнения также стимулируют кровоток к глазам и окружающим тканям, что способствует лучшему питанию и восстановлению.

Повышает остроту зрения

Некоторые упражнения могут улучшить фокусировку и помочь лучше видеть на разные расстояния.

К тому же помогает снизить риск развития близорукости (миопии). Особенно у детей и подростков, если выполнять регулярно.

Помогает избежать морщин

Гимнастика для глаз и лица (фейсбилдинг или фейс-йога) может помочь уменьшить морщины или хотя бы замедлить их появление. Может уменьшить мелкие мимические морщины. Например, "гусиные лапки" возле глаз или морщины на лбу.

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