Омоложение без ботокса: названы упражнения, которые уберут морщины вокруг глаз
Гимнастика для глаз способствует уменьшению мимических морщин, улучшает кровообращение и тонизирует мышцы вокруг глаз. Регулярное выполнение этого упражнения может стать эффективной альтернативой косметическим процедурам и инъекциям.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Ольги Поздняковой.
Как выполнять
По словам эксперта, для красоты глаз стоит регулярно выполнять легкую гимнастику по 5-7 раз в день.
Сначала поднимайте глаза вверх и в низ, а затем влево и вправо. Выполните несколько повторяющихся движений.
Далее делаем движения по диагонали - правый угол и левый, а затем наоборот. После этого круговые движения глазами - двигаемся в одну сторону и в другую.
В конце просто широко открывайте глаза, но при этом брови и лоб не должны двигаться.
"Так вы снимаете напряжение с круговой мышцы глаза. Также можете добавить еще расслабляющее растирание у внутреннего угла глаза и внешнего", - добавила косметолог.
Польза гимнастики для глаз
Уменьшает усталость глаз
Помогает расслабить глазные мышцы после длительной зрительной нагрузки. Особенно полезна при "компьютерном зрении" (синдром зрительного перенапряжения).
Упражнения также стимулируют кровоток к глазам и окружающим тканям, что способствует лучшему питанию и восстановлению.
Повышает остроту зрения
Некоторые упражнения могут улучшить фокусировку и помочь лучше видеть на разные расстояния.
К тому же помогает снизить риск развития близорукости (миопии). Особенно у детей и подростков, если выполнять регулярно.
Помогает избежать морщин
Гимнастика для глаз и лица (фейсбилдинг или фейс-йога) может помочь уменьшить морщины или хотя бы замедлить их появление. Может уменьшить мелкие мимические морщины. Например, "гусиные лапки" возле глаз или морщины на лбу.
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