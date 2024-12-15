Дерматолог назвала 5 процедур для лица, которые никогда бы не сделала

Определенные процедуры ухода за лицом способствуют молодости кожи, тогда как другие могут наносить вред. Дерматологи назвали процедуры, которые они никогда бы не сделали себе в жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Филлер для носогубных складок

Дерматолог Шерин Идрис предостерегает от введения филлера непосредственно во впадину возле внешних уголков носа, говоря, что повторные инъекции туда могут заставить вас "выглядеть нахмурено".

Потенциальные побочные эффекты : филлеры могут со временем изменить форму лица.

"Хотя носогубные филлеры могут дать удивительные результаты, если их правильно применить, но может возникнуть миграция, из-за чего щеки могут выглядеть пухлыми", - сказала пластический хирург Уша Раджагопал.

Важно убедиться, что врач имеет определенный опыт, поскольку неправильная техника инъекций может привести к осложнениям.

При введении в щеку филлера из гиалуроновой кислоты он может распространяться на 3-4 мм в каждую сторону по горизонтали и на 1 мм в каждую сторону по вертикали.

Агрессивный пилинг

Сюда относятся пилинги для лица с высокой концентрацией кислот, такие как гликолевая, ТСА, фенольная кислота и другие.

Потенциальные побочные эффекты: эти пилинги могут вызвать пигментацию и повреждение кожи.

Важно, что пилинги должны проводить только опытные врачи.

"Я избегаю всего, что выходит за пределы верхнего слоя кожи, например пилинга TCA (концентрация 30%) или пилинга с высоким содержанием гликоля", - сказала Раджагопал.

Ботокс на основе силикона

Люди, которые хотят иметь более устойчивый ботокс, могут выбрать силиконовые препаратs, которые не регулируются и могут быть очень опасными.

В результате может возникнуть воспаление, миграция и придется делать операцию с удалением препарата.

Лазерные процедуры

Существуют лазерные процедуры, которые подходят для любой кожи, но термальные лазеры (например, CO2) не подходят для темной кожи. Они направлены на омоложение кожи.

В результате возникает пигментация или другие повреждения кожи.

Подобно интенсивному пилингу, определенные типы лазерного лечения, как правило, термические и абляционные. Поэтому могут вызвать большие проблемы для темной кожи.

Нити для подтяжки лица

Внутренние швы прокладываются через кожу и подтягиваются вверх, чтобы создать эффект подтяжки лица.

Потенциальные побочные эффекты: боль и инфекция