Косметолог рассказала, действительно ли кожа привыкает к уходовым средствам

Часто средство, которое когда-то идеально подходило для кожи, вдруг стало менее эффективным. Многие считают, что кожа "привыкает" к уходовым продуктам, и они перестают действовать. Но действительно ли это так?

РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, как правильно подобрать средства для каждого типа кожи.

Могут ли средства привыкать к коже

По словам косметолога Дарьи Тищенко, часто люди замечают, что средство, которым они пользуются долго уже перестает работать для их кожи.

На самом деле кожа не может привыкать к уходу, но есть определенные причины, средства становятся менее эффективными.

Эффект "плато"

Обычно в начале использования средства состояние кожи заметно улучшается, но со временем продукт просто поддерживает уже достигнутый результат.

Адаптация

Часто кожа привыкает к активным компонентам, поэтому реакция становится менее заметной и это абсолютно нормально.

Изменения в потребностях

Сезон и возрастные изменения влияют на потребности кожи. Поэтому важно откорректировать уход. Если результатов больше не видно, то обратитесь к эксперту.

Как подобрать средства ухода

Для жирной кожи

Ищите продукты, содержащие альфа-гидроксикислоты (гликолевую кислоту или салициловую кислоту), пероксид бензоила и гиалуроновую кислоту. Эти ингредиенты эффективно контролируют избыток выработки кожного жира, тогда как гиалуроновая кислота обеспечивает увлажнение только в необходимых областях.

Для сухой кожи

Стоит выбирать средства, содержащие масло ши и молочную кислоту. Эти ингредиенты обеспечивают увлажнение и мягкое отшелушивание, чтобы сухая кожа выглядела сияющей.

Что касается умывающего средства, выберите мягкую, увлажняющую формулу (ищите надписи "молочный" или "кремовый" на флаконе).

Для чувствительной кожи

Ищите продукты, содержащие алоэ вера и масло ши. Они будут успокаивать и эффективно увлажнять кожу.