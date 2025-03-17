Косметолог рассказала, действительно ли кожа привыкает к уходовым средствам
Часто средство, которое когда-то идеально подходило для кожи, вдруг стало менее эффективным. Многие считают, что кожа "привыкает" к уходовым продуктам, и они перестают действовать. Но действительно ли это так?
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, как правильно подобрать средства для каждого типа кожи.
Могут ли средства привыкать к коже
По словам косметолога Дарьи Тищенко, часто люди замечают, что средство, которым они пользуются долго уже перестает работать для их кожи.
На самом деле кожа не может привыкать к уходу, но есть определенные причины, средства становятся менее эффективными.
Эффект "плато"
Обычно в начале использования средства состояние кожи заметно улучшается, но со временем продукт просто поддерживает уже достигнутый результат.
Адаптация
Часто кожа привыкает к активным компонентам, поэтому реакция становится менее заметной и это абсолютно нормально.
Изменения в потребностях
Сезон и возрастные изменения влияют на потребности кожи. Поэтому важно откорректировать уход. Если результатов больше не видно, то обратитесь к эксперту.
Как подобрать средства ухода
Для жирной кожи
Ищите продукты, содержащие альфа-гидроксикислоты (гликолевую кислоту или салициловую кислоту), пероксид бензоила и гиалуроновую кислоту. Эти ингредиенты эффективно контролируют избыток выработки кожного жира, тогда как гиалуроновая кислота обеспечивает увлажнение только в необходимых областях.
Для сухой кожи
Стоит выбирать средства, содержащие масло ши и молочную кислоту. Эти ингредиенты обеспечивают увлажнение и мягкое отшелушивание, чтобы сухая кожа выглядела сияющей.
Что касается умывающего средства, выберите мягкую, увлажняющую формулу (ищите надписи "молочный" или "кремовый" на флаконе).
Для чувствительной кожи
Ищите продукты, содержащие алоэ вера и масло ши. Они будут успокаивать и эффективно увлажнять кожу.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога Дарьи Тищенко и сайт Real simple.