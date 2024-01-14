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Оля Цыбульская честно ответила, изменяла ли мужу за более чем 20 лет отношений

Воскресенье 14 января 2024 20:41
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Оля Цыбульская честно ответила, изменяла ли мужу за более чем 20 лет отношений Оля Цыбульская с мужем (фото: instagram.com/cybulskaya)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Оля Цибульская откровенно призналась, изменяла ли своему мужу Александру, с которым находится в отношениях более 20 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Изменяла ли артистка мужа

По словам знаменитости, пока у нее такого опыта не было.

Однако она не может утверждать, что с ней подобная ситуация никогда не произойдет.

Оля Цыбульская честно ответила, изменяла ли мужу за более чем 20 лет отношений

Оля Цыбульская сказала, изменяла ли (фото: instagram.com/cybulskaya)

"Никогда не говори никогда. Я не зарекаюсь, но до сегодняшнего дня мне хватало яиц признаваться человеку, если я прекращала к нему что-то чувствовать. Это касается и дружбы, и партнерских отношений, и отношений в паре, и отношений в бизнесе", - сказала Оля.

"Мне кажется, что изменяют трусы, потому что они не могут сказать, что изменились. Они боятся транслировать, что я теперь другой или другая и что мне нужно что-то другое. Поэтому не зарекаюсь, конечно, но на сегодня пока что такого не было", - добавила она.

Оля Цыбульская честно ответила, изменяла ли мужу за более чем 20 лет отношений

Оля Цыбульская с мужчиной (фото: instagram.com/cybulskaya)

Напомним, Оля Цыбульская много лет держала личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз.

Лишь летом прошлого года впервые показала своего любимого, предпринимателя Сергея Грисюка.

Пара вместе 23 года, девять из которых в браке.

В начале 2015 года Оля родила мужу сына Нестора.

Оля Цыбульская честно ответила, изменяла ли мужу за более чем 20 лет отношений

Оля Цыбульская с сыном и мужем (фото: instagram.com/cybulskaya)

Недавно певица рассказала о "душевной близости" с известным ведущим.

Также она заявила о желании вступить в ряды ВСУ.

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