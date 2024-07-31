"Олія, масло или мастило". Языковед объяснил, когда и как правильно использовать эти слова

Слово "масло" в русском языке обозначает целую группу слов - от машинного до оливкового. Однако в украинском языке для каждой жидкости есть свое слово - соответствия.

Какие слова есть в украинском языке и когда использовать их правильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение на языковеда Андрея Шимановского в Instagram.

По словам популяризатора украинского языка, многозначное русское слово "масло" обозначает собирательное название целого ряда нерастворимых в воде химических веществ или смесей веществ. А вот в украинском языке все эти химические вещества имеют свое название.

Масло. Если речь идет о веществе животного происхождения, которое производят взбиванием сливок или сметаны и получают сливочное или коровье масло.

Олія. Если речь идет о веществе растительного происхождения. Также используются для обозначения краски на основе такого вещества. Бывает: рослинна олія, кукурудзяна олія, кокосова олія, какао-олія, картина выполнена олією олійними красками.

Мастило. Если речь идет о веществе, применяемом для уменьшения трения, консервации изделий и герметизации. Бывает белое мастило, мыльное мастило, антикоррозионное мастило, жидкостное мастило.

Олива. Если речь идет о жидкостных нерастворимых в воде смеси, которые применяют как смазочный, электроизоляционный материал и рабочую жидкость. Бывает нефтяная олива, машинная олива, дегтевая олива, синтетическая олива, трансформаторная олива, гидравлическая олива.

Поэтому используйте слова правильно:

Сливочное масло - масло

Масло растительное - олія

Моторное масло - моторне мастило

Загустевшее масло - загустевшое мастило

Сливочное масло - вершкове масло