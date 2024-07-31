"Олія, масло или мастило". Языковед объяснил, когда и как правильно использовать эти слова
Слово "масло" в русском языке обозначает целую группу слов - от машинного до оливкового. Однако в украинском языке для каждой жидкости есть свое слово - соответствия.
Какие слова есть в украинском языке и когда использовать их правильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение на языковеда Андрея Шимановского в Instagram.
По словам популяризатора украинского языка, многозначное русское слово "масло" обозначает собирательное название целого ряда нерастворимых в воде химических веществ или смесей веществ. А вот в украинском языке все эти химические вещества имеют свое название.
Масло. Если речь идет о веществе животного происхождения, которое производят взбиванием сливок или сметаны и получают сливочное или коровье масло.
Олія. Если речь идет о веществе растительного происхождения. Также используются для обозначения краски на основе такого вещества. Бывает: рослинна олія, кукурудзяна олія, кокосова олія, какао-олія, картина выполнена олією олійними красками.
Мастило. Если речь идет о веществе, применяемом для уменьшения трения, консервации изделий и герметизации. Бывает белое мастило, мыльное мастило, антикоррозионное мастило, жидкостное мастило.
Олива. Если речь идет о жидкостных нерастворимых в воде смеси, которые применяют как смазочный, электроизоляционный материал и рабочую жидкость. Бывает нефтяная олива, машинная олива, дегтевая олива, синтетическая олива, трансформаторная олива, гидравлическая олива.
Поэтому используйте слова правильно:
Сливочное масло - масло
Масло растительное - олія
Моторное масло - моторне мастило
Загустевшее масло - загустевшое мастило
Сливочное масло - вершкове масло
Раньше мы писали о том, какое слово и когда правильно использовать - "осколок" или "уламок".
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