"Жарко или спекотно?" Языковед объяснила, какое украинское слово употреблять правильно

Большинство украинцев во время летней погоды используют все доступные слова, которые есть в украинском языке. И считается, что слово "спекотно" - это украинское, а "жарко" - русизм. Но на самом деле все совсем не так.

Как нужно говорить правильно о высоких температурах воздуха на украинском языке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение редактора и языковеда Ольги Васильевой в Facebook.

По словам эксперта, слово "жарко" - это псевдорусизм, равно как и слово "жара". Современный толковый словарь фиксирует, что "жарко" в значении сказуемого слова - о высокой температуре воздуха.

"Кажуть, що моряки, повернувшись з Африки й навіть з екватора, говорили, що там не так жарко, як тут в Одесі", - цитирует Лесю Украинку языковед.

Ольга Васильева указывает, что слова "спекотно" нет в старых украинских словарях, есть слово "спечно", о котором мало кто знает и использует.

"Откуда и когда взялось "спекотно", сказать трудно. Но даже в современных словарях подаются только прилагательные: спекотний, спекотна, спекотне, спекотні, так само як і спекотливий, спекотлива, спекотливе, спекотливі. А "спекотливо" тоже нет", - отмечает она.

Однако в русско-украинском академическом словаре 1924-1933 гг. (А. Крымский, С. Ефремов) русское "жарко" переводится на украинский как "гаряче", "жарко". (но не "спекотно"). Словарь Гринченко фиксирует "жарко" и "спечно".

"И чередование к/ч вполне логично, ибо "спечно" - от "спека", а не от "спекота" (как и "безпечно" - "безпека").

"Но я таки нашла слово "спекотно" в одном словаре: ВТС (Большой толковый словарь, 2005 г.) Оно тоже пусть живет, хотя образовано от "спекоти". Итак, не бойся речи, употребляем все три слова: жарко, спечно, спекотно", - резюмировала редактор Ольга Васильева.