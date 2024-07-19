"Осколок чи уламок?" Какое слово верно и в каких случаях применять его правильно
В современном мире слова "осколок" и "уламок" используются очень часто. Однако не все знают, какое из них правильное и когда его нужно использовать.
Как и когда на практике нужно использовать эти два слова, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение редактора Ольги Васильевой на Facebook.
По словам филолога, некоторые СМИ так боятся русизмов, что причислили к ним слово "осколок" и заменили его словом "уламок". Однако это не верно, потому что оба эти слова - украинские, но имеют разные значения.
Осколок - отбитый, отколотый кусок чего-то твердого.
Уламок - отбитый, отломанный кусок чего-либо или часть чего-то разбитого, поломанного, разрушенного.
Осколок - отколотый, уламок - отломанный. Ранение от взрыва осколочное, а не уламкове. А когда люди оказываются под завалами построек, то получают уламкові ранения. И это не только во время военных действий, но и, скажем, во время землетрясения.
"Зато попробуй отломить что-то от снаряда - он может только расколоться. И именно так подает толковый словарь одно из значений слова "осколок": мелкая частица бомбы, снаряда, мины и т.д., что откалывается от чего-то", - объясняет языковед. .
"Тимко увидел нашего бойца, бежавшего без шапки и шинели, он правой рукой поддерживал отбитую осколком челюсть", - цитирует она Григория Тютюнника.
Осколковий (-а, -е) – образованный осколком, нанесенный осколком. Осколочная рана. Ольга Васильева отмечает, что такая рана не обломочная, потому что на фронте преимущественно только осколочные.
"Осколок, в отличие от скалка или скалки - это военный термин. Отсюда и аббревиатура ВОП (огнестрельное осколочное ранение). А еще ВОДП (относительное) и ВОНП (сквозное). Говорим и пишем правильно", - пояснила редактор.
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