Оливковое масло входит в топ-3 продукта, которые чаще всего подделывают. Как выбрать оригинал

Качественное оливковое масло можно определить по вкусу. Также важно при покупке уметь читать этикетку и учитывать год отжима продукта. Именно от этого зависит содержание полезных веществ в масле.

О том, как выбрать качественное оливковое масло, рассказала нутрициолог Диана Притула на своей странице в Instagram .

Как выбрать качественное оливковое масло

"Оливковое масло входит в топ-3 продукта в мире, которые чаще всего подделывают. Чтобы выбрать качественное, точно знаю, что нужно брать только Extra Virgin. Другие виды менее богаты полезными веществами и могут содержать вредные примеси", - объясняет эксперт.

По словам Притулы, лучшие производители оливкового масла, которые выращивают оливки не интенсивными способами, это:

Италия

Испания

Турция

Греция

"Лучшим маслом по вкусовым качествам считается Тосканское - Италия. Самым качественным - масло из Греции. Высший пилотаж - если найдете масло, на котором будет указан год отжима (не дата производства - момент разлива, а именно год отжима). Чем свежее - тем больше полезных веществ в нем осталось", - отмечает нутрициолог.

Также Притула добавляет, что оливковое масло следует покупать только в стеклянных темных бутылках, чтобы не допускать окисления. Относительно больших металлических бутылей - это лучше, чем светлая пластиковая бутылка, и экономнее, но металлы тоже обладают способностью окисляться, поэтому все же стекло в приоритете.

"Купить качественное оливковое масло в магазине не так уж и просто. К сожалению, на бутылке не пишут, хороша оно или нет, и доверять тому, что там написано, нельзя. Только в Италии производят гораздо больше оливкового масла, чем его реально выдавить из тех оливковых деревьев, которые там растут. К дешевому не оливковому маслу добавляют красители, смешивают оливковое с подсолнечным", - говорит эксперт.

Лучший способ отличить хорошее масло от подделки - это дегустация. Притула советует попробовать продукт - взять немного масла в рот и смазать им небо.

"Вы должны почувствовать травянистый, даже дымчатый аромат, перечные, свежие, фруктовые ноты. Хорошее масло иногда даже заставит вас закашляться", - объясняет нутрициолог.