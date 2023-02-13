Оливкова олія входить у топ-3 продукти, які найчастіше підробляють. Як вибрати оригінал
Якісну оливкову олію можна визначити за смаком. Також важливо при покупці вміти читати етикетку та зважати на рік віджиму продукту. Саме від цього залежить вміст корисних речовин в олії.
Про те, як вибрати якісну оливкову олію, розповіла нутриціолог Діана Притула на своїй сторінці в Instagram.
Як вибрати якісну оливкову олію
"Оливкова олія входить в топ-3 продукти у світі, які найчастіше підробляють. Щоб вибрати якісну, точно знаю, що треба брати тільки Extra Virgin. Інші види менш багаті на корисні речовини та можуть містити шкідливі домішки", - пояснює експерт.
За словами Притули, найкращі виробники оливкової олії, які вирощують оливки не інтенсивними способами, це:
- Італія
- Іспанія
- Туреччина
- Греція
"Найкращою олією за смаковими якостями вважається Тосканська - Італія. Найякіснішою - олія з Греції. Вищий пілотаж - якщо знайдете олію, на якій буде вказано рік віджиму (не дата виробництва - момент розливу, а саме рік віджиму). Чим свіжіша - тим більше корисних речовин у ній залишилось", - наголошує нутриціолог.
Також Притула додає, що оливкову олію варто купувати тільки у скляних темних пляшках, щоб не допускати окислення. Щодо великих металевих бутлів - це краще, ніж світла пластикова пляшка, і економніше, але метали теж мають здатність окислюватися, тому все ж таки скло в пріоритеті.
"Купити якісну оливкову олію в магазині не так вже і просто. На жаль, на пляшці не пишуть, хороша вона чи ні, і довіряти тому, що там написано, не можна. Лише в Італії виробляють набагато більше оливкової олії, ніж її реально видушити з тих оливкових дерев, які там ростуть. До дешевої не оливкової олії додають барвники, змішують оливкову з соняшниковою", - каже експертка.
Найкращий спосіб відрізнити хорошу олію від підробки - це дегустація. Притула радить скуштувати продукт - взяти трішки олії в рот і змастити нею піднебіння.
"Ви маєте відчути трав’янистий, навіть димчатий аромат, перцеві, свіжі, фруктові ноти. Хороша олія інколи навіть змусить вас закашлятись", - пояснює нутриціолог.
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