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Усику запропонували російське громадянство: боксер вразив відповіддю

STYLERПерсони    20.04.2019 - 17:25
Усику запропонували російське громадянство: боксер вразив відповіддю
Усику запропонували російське громадянство (фото: РБК-Україна)

Усик розповів, як Росія пропонувала йому громадянство

Український боксер Олександр Усик розповів про те, як ставиться до української мови, а також про пропозицію від Росії виступати під прапором з триколором. Про це чемпіон світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі розповів в одному з інтерв'ю.

Усик стверджує, що своєю мовою вважає українську, хоча сам ріс в регіоні, де практично всі говорять по-російськи. Боксер зізнається, що це наклало певний відбиток на його подальше життя і тому в побуті частіше говорить по-російськи.

"Відчуваю, що моя українська не ідеальна, а суржиком говорити не хочу. Втім, обіцяю, що незабаром буду публічно говорити українською мовою", - повідомив чемпіон світу у важкій вазі.

Усику запропонували російське громадянство: боксер вразив відповіддюФото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Також Усик повідомив, що Росія знаходиться в списку країн, які пропонували йому громадянство та можливість виступати під своїм національним прапором. "Але я навіть і не думав відмовлятися від українського паспорта, тому що вважаю себе патріотом рідної країни і щиро бажаю, щоб Україна процвітала. Бог зробив так, щоб я народився в Україні. Тому завжди залишуся українцем", - повідомив спортсмен.

Нагадаємо, що Олександр Усик проведе свій перший поєдинок у суперважкій вазі проти камерунця Карлоса Такама. Точна дата бою поки невідома, але передбачається, що поєдинок відбудеться 17 або 25 травня.

Раніше Усик заявив про те, що ніколи не проміняє Україну на іншу країну. Про це сам боксер сказав в одному з останніх інтерв'ю.

Ми також писали про те, що Усик потрапив у скандал через свою публікацію на честь початку Великого посту.

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