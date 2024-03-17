Ольгу Сумскую "подловили" без макияжа: "честное" фото 57-летней звезды

Как выглядит Ольга Сумская без макияжа

Актриса часто показывает себя в натуральном виде.

В этот раз "честное" фото знаменитости, на котором она изображена без макияжа и уложенных волос, показал ее коллега Тарас Цымбалюк.

Артисты сейчас находятся на гастролях со спектаклем "Наші Кайдаші".

Тарас Цымбалюк показал Ольгу Сумскую без макияжа (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Отметим, что Ольга Сумская совсем не боится показывать свое лицо без макияжа и очень часто предстает перед камерой в домашнем образе.

По мнению фанов, естественная красота подходит актрисе гораздо больше.