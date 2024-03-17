Ольгу Сумскую "подловили" без макияжа: "честное" фото 57-летней звезды

57-летнюю украинскую актрису Ольгу Сумскую "поймали" без макияжа. Соответствующее фото появилось в соцсетях звезды "Спіймати Кайдаша" Тараса Цимбалюка.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.
Актриса часто показывает себя в натуральном виде.
В этот раз "честное" фото знаменитости, на котором она изображена без макияжа и уложенных волос, показал ее коллега Тарас Цымбалюк.
Артисты сейчас находятся на гастролях со спектаклем "Наші Кайдаші".
Тарас Цымбалюк показал Ольгу Сумскую без макияжа (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Отметим, что Ольга Сумская совсем не боится показывать свое лицо без макияжа и очень часто предстает перед камерой в домашнем образе.
По мнению фанов, естественная красота подходит актрисе гораздо больше.
Напомним, ранее Сумская ответила, виделась ли после начала большой войны с живущей в Москве дочерью.
Также она показала красавицу-дочку от Борисюка.