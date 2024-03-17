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Ольгу Сумську "підловили" без макіяжу: "чесне" фото 57-річної зірки

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Іванна Пашкевич

57-річну українську акторку Ольгу Сумську "зловили" без макіяжу. Відповідне фото з’явилося у соцмережах зірки "Спіймати Кайдаша" Тараса Цимбалюка.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.

Як виглядає Ольга Сумська без мейкапу

Актриса часто показує себе у натуральному вигляді.

Цього разу "чесне" фото знаменитості, на якому вона зображена без макіяжу і укладеного волосся, показав її колега Тарас Цимбалюк.

Артисти зараз перебувають на гастролях з виставою "Наші Кайдаші".

Тарас Цимбалюк показав Ольгу Сумську без макіяжу (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Зазначимо, що Ольга Сумська зовсім не боїться показувати своє обличчя без макіяжу й дуже часто з’являється перед камерою в домашньому образі.

На думку фанів, природна краса личить акторці набагато більше.

Нагадаємо, раніше Сумська відповіла, чи бачилася після початку великої війни з донькою, яка живе в Москві.

Також вона показала красуню-доньку від Борисюка.

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