Ольгу Сумську "підловили" без макіяжу: "чесне" фото 57-річної зірки

Як виглядає Ольга Сумська без мейкапу

Актриса часто показує себе у натуральному вигляді.

Цього разу "чесне" фото знаменитості, на якому вона зображена без макіяжу і укладеного волосся, показав її колега Тарас Цимбалюк.

Артисти зараз перебувають на гастролях з виставою "Наші Кайдаші".

Тарас Цимбалюк показав Ольгу Сумську без макіяжу (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Зазначимо, що Ольга Сумська зовсім не боїться показувати своє обличчя без макіяжу й дуже часто з’являється перед камерою в домашньому образі.

На думку фанів, природна краса личить акторці набагато більше.