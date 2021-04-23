Ольга Сумська відповіла на критику сестри: "для образи є більш вагомі приводи"

54-річна актриса зазначила, що поставилася до слів старшої сестри, з якою більше не спілкується, навіть з гумором.

"Ми дуже різні за характером. Наталя більш закрита, у неї своє життя, свій простір. Вона ніколи не висвітлює жодних подій, а я більш активна і комунікабельна. У мене велика кількість підписників, з якими я спілкуюся як в Instagram, так і в Facebook", - каже Ольга.

Актриса і телеведуча, народна артистка України і лауреатка Шевченківської премії розповіла, що часто публікує в своїх акаунтах пости про проблеми екології, соціального характеру, про благодійність, про проблеми інфраструктури.

"Завдяки моїм постам у суспільному житті щось зрушилося з місця. Навпаки, не потрібно недооцінювати мою активність на сторінках у соцмережах. Я б порадила Наталії В'ячеславівні бути в цьому плані більш сучасною", - звернула вона увагу.

Ольга Сумська каже, що йде в ногу з часом.

Крім того, вона використовує майданчики соцмереж для висвітлення своєї творчої діяльності, і в контексті карантинних обмежень і регулярних переносів вистав це дуже важливо.

"Це мій ресурс, моя підтримка, Я рекламую свої вистави, тури, які знову перенеслися. Наталя працює в Національному драматичному театрі ім. Франко, і їй легше, адже вона на зарплаті. А ми, артисти вільного польоту, дуже залежні. Через локдаун всі вистави скасовані. Я працюю в антрепризах, а це мій хліб", - наголошує Сумська.

Актриса додала, що Наталія Сумська, яка старша за неї на десять років (22 квітня відсвяткувала свій ювілей), жодного разу не вітала її в Facebook.

"Як то кажуть, воно попустить. Це не привід для образи. Я вас запевняю, є інші, більш вагомі приводи. Це така дрібниця", - посміхається Ольга.

Ольга та Наталія Сумські (фото: facebook.com/osumska)