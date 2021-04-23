Сумська похизувалася прогулянками доньки на червоній доріжці в Москві

Ольга Сумська похвалилася досягненнями старшої дочки 30-річної Антоніни Паперної в Москві. Вона також є актрисою, але кар'єру вирішила робити в Росії, де вийшла заміж за відомого актора Володимира Яглича.

Про це актриса розповіла у своїх Instagram-stories.

Так, Паперна і Яглич взяли участь у відкритті Московського міжнародного кінофестивалю 2021, де прогулялися по червоній доріжці і попозували на камери 22 квітня.

Ольга Сумська в сторіз поділилася відео, на якому її дочка і зять гуляють на відкритті головної російської кіноподії.

"Мої", - коротко підписала кадр Сумська.

Скрін: Ольга Сумська похвалилася досягненнями дочки в Москві (instagram.com/stories/olgasumska)

Старша дочка Сумської народилася в її першому шлюбі з актором Євгеном Паперним. Вдруге народна артистка України вийшла заміж за свого колегу Віталія Борисюка, вони виховують 19-річну доньку Анну.

Антоніна Паперна та Володимир Яглич разом з 2015 року. У 2017 році у пари народилася дочка Єва. У квітні минулого року на світ з'явився син Данило.

Як ставиться Ольга до московської кар'єри дочки

Питання про ставлення Ольги Сумської до вибору "російської кар'єри" дочкою часто стає темою для дискусій. Актриса відповідає, що від цього не в захваті, але дочку любить, і готова прийняти її рішення.

Відзначимо, що московська кар'єра дочки, а також показ фільмів за участю Ольги Сумської на російському телебаченні свого часу посварили її зі старшою сестрою Наталією. Ольга в недавньому інтерв'ю зі сльозами на очах висловила надію, що колись вони почнуть спілкуватися як раніше.