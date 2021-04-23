Ольга Сумская ответила на критику сестры: "для обиды есть более веские поводы"

54-летняя актриса отметила, что отнеслась к словам старшей сестры, с которой больше не общается, даже с юмором.

"Мы очень разные по характеру. Наталья более закрытая, у нее своя жизнь, свое пространство. Она никогда не освещает никаких событий, а я более активная и коммуникабельная. У меня большое количество подписчиков, с которыми я общаюсь как в Instagram, так и в Facebook", - говорит Ольга.

Актриса и телеведущая, народная артистка Украины и лауреат Шевченковской премии рассказала, что часто публикует в своих аккаунтах посты о проблемах экологии, социального характера, о благотворительности, о проблемах инфраструктуры.

"Благодаря моим постам в общественной жизни что-то сдвинулось с места. Наоборот, не нужно недооценивать мою активность на страницах в соцсетях. Я бы посоветовала Наталье Вячеславовне быть в этом плане более современной", - обратила она внимание.

Ольга Сумская говорит, что идет в ногу со временем.

Кроме того, она использует площадки соцсетей для освещения своей творческой деятельности, и в контексте карантинных ограничений и регулярных переносов спектаклей это очень важно.

"Это мой ресурс, моя поддержка, я рекламирую свои спектакли, туры, Которые опять перенеслись. Наталья работает в Национальном драматическом театре им. Франко, и ей легче, ведь она на зарплате. А мы, артисты свободного полета, очень зависимые. Из-за локдауна все спектакли отменены. Я работаю в антрепризах, а это мой хлеб", - подчеркивает Сумская.

Актриса добавила, что Наталья Сумская, которая старшее ее на десять лет (22 апреля отпраздновала свой юбилей), ни разу не поздравляла ее в Facebook.

"Как говорится, оно попустит. Это не повод для обиды. Я вас уверяю, есть другие, более веские поводы. Это такая мелочь", - улыбается Ольга.

Ольга и Наталья Сумские (фото: facebook.com/osumska)