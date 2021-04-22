Сумська змушена утримувати 38-річну доньку: "вона не працює, просто живе на світі"

Фото: Наталія Сумська у молодості (facebook.com/Наталія Сумська)

Як відомо, першим чоловіком Наталії Сумської був кінооператор Ігор Мамаєв.

"Я знімалася у кінострічці в місті Орел. І нас познайомили, і фактично зісватали. І я по юності думала, наші всі колеги дівчатка вже одружилися, повиходили заміж, а я тільки сама. Я так думала: "ну щож ж таке?", - розповіла Наталія.

Ігор та Наталія побралися. У пари народилася донька Дарина. Їхній шлюб тривав 7 років. А потім Наталія зібрала речі, доньку і пішла. А Ігор, хоча й одружився з іншою, у всіх своїх інтерв’ю саме Наталію згадував як найбільше своє кохання.

"Мабуть, ми не були тією парою, які долею подаровані одне одному. Не у всьому мене розумів, які потреби для мене, як для акторки. Там була мрія моя знятися у стрічці про артилеристку. Знімали навіть в селі у моєї бабусі, Ольги Яківни, на Київщині. Люди виносили всі свої пожитки, надавали свій двір для зйомок. І вони з колегою навіть не зробили мені кінопроби. Я горіла тим, я мріяла знятися в цій ролі. Я так була, для домашнього вогнища. Це пріоритет, інші погляди у людей на половину свою, на дружину. Я впевнена, якщо ти любиш людину, ти робиш для неї все, аби бути для неї корисним. Аби ця любов підігрівалася все своє життя", - говорить акторка.

Фото: Наталія Сумська (facebook.com/Наталія Сумська)

Сумська не приховує: тоді обрала професію. І лише завдяки їй зустріла кохання усього свого життя, так вона називає свого другого чоловіка, актора Анатолія Хостікоєва. Вони одружилися і у них народився син. Та якщо про сина Сумська розповідає із ніжністю, то тема доньки їй болить. Наталія зізнається, тільки-но Дарині виповнилося 17, і вона вступила до естрадно-циркового коледжу, довелося купити їй окреме житло.

"Тому що все-таки треба жити нарізно. Тоді зберігаються стосунки довше. Зараз шкода лише про одне, що вона полишила роботу, полишила свій ансамбль прикордонних військ, в якому вона пропрацювала років 6, здається, і була просто перлиною у тому колективі. І я всіляко допомагала і шила їй костюми, діставала інші, аби вона кожного разу могла проспівати. Вона була просто чудова, розкішна, красива, співала, всі таланти у дівчини були, вона наче створена для цього. Ну, людина сама обирає свій шлях. Вона вирішила відійти, коли вона вийшла заміж", - каже Сумська.

Та вже три роки як Дарина вдова. Її чоловік - музикант Юрій Трохименко - помер. А всі клопоти з утримання 11-річної онуки і 38-річної доньки лягли на плечі Сумської.

"Зараз я повністю опікуюся донькою і онукою, і всі проблеми повинна вирішувати я. Вона не працює. Просто живе на світі. Вона повністю сподівається, що я їй все надам, всі ці можливості. Це було свого часу і в тата її, який чекав, що його запросять, що йому запропонують. Не сам йшов, а чекав милості від когось, що покличуть його знімати і таке інше. В цьому ми розходилися. Я зовсім інша людина. Я працюю, пропонують, чи ні. Якщо кличуть - йду. Всяка робота мені корисна, всяка приємна", - розповіла Сумська.