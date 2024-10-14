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Ольга Сумская очаровала редкими фото покойной мамы в ее день рождения

Понедельник 14 октября 2024 16:00
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Ольга Сумская очаровала редкими фото покойной мамы в ее день рождения Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Катерина Собкова

Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно рассказала о поступке родной сестры, поделилась в сети архивными снимками своей мамы в честь памятной даты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Дело в том, что сегодня, 14 октября, ее матери, Анне Ивановне исполнилось бы 91 год. Однако ее не стало в самом начале полномасштабного вторжения РФ - 27 февраля 2022 года.

"День рождения самой прекрасной мамочки в мире - Анны Ивановны. Разве можно описать словами тоску без тебя?! В сердце только море благодарности Богу за тебя! Спасибо за жизнь, родная", - трогательно обратилась она к своей маме.

Ольга Сумская очаровала редкими фото покойной мамы в ее день рожденияОльга Сумская очаровала редкими фото покойной мамы в ее день рожденияМать Ольги Сумской (фото: instagram.com/olgasumska)

Также актриса написала, что очень скучает по матери и хотела бы обнять ее, поцеловать, поговорить обо всем на свете и прижаться. Но, к сожалению, это уже невозможно.

Ольга Сумская очаровала редкими фото покойной мамы в ее день рожденияОльга Сумская очаровала редкими фото покойной мамы в ее день рождения

Актриса в молодости (фото: instagram.com/olgasumska)

В публикацию знаменитость добавила несколько архивных кадров, на которых ее мама молодая и красивая. Анна Ивановна изображена как в повседневной жизни, с маленькой дочерью, так и в сценическом амплуа.

Ольга Сумская очаровала редкими фото покойной мамы в ее день рождения

Анна Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Как отреагировали в сети

Фолловеры известной актрисы тут же принялись писать теплые слова, отметив, что ее мама была очень красивой и талантливой женщиной:

  • "Какая красивая женщина, украинская красота! Светлая память вашей маме!"
  • "Очень красивая женщина! Мою маму также зовут Анна Ивановна"
  • "Невероятная красота, которую передала своим дочерям. Какие корни, такие и семена. Светлая память вашей маме!"
  • "Какая красивая женщина. Даже в преклонном возрасте она была прекрасна"
  • "Светлая память вашей мамочке! Какая красивая, талантливая женщина, даже с фотографий чувствуется тепло и богатство ее души".

Ольга Сумская очаровала редкими фото покойной мамы в ее день рожденияОльга Сумская очаровала редкими фото покойной мамы в ее день рожденияОльга Сумская очаровала редкими фото покойной мамы в ее день рождения

Анна Сумская - архивные кадры (фото: instagram.com/olgasumska)

Что известно о матери Ольги Сумской

Анна Ивановна родилась в 1933 году в Киевской области. В 1955 году окончила Киевский театральный институт.

Работала в различных театрах: Крымском (1955-1957), Львовском театре имени Марии Заньковецкой (1957-1967), Запорожском театре имени Щорса (1967-1980), Полтавском музыкально-драматическом театре имени Гоголя (1980-1990), Киевском театре "Будьмо" (1990-1993).

Ольга Сумская очаровала редкими фото покойной мамы в ее день рождения

Ольга Сумская очаровала редкими фото покойной мамы в ее день рожденияОльга Сумская очаровала редкими фото покойной мамы в ее день рождения

Мама Ольги Сумской (фото: instagram.com/olgasumska)

С 1993 года работала в Национальном украинском драматическом театре имени Ивана Франко.

Была замужем за актером Вячеславом Игнатьевичем Сумским. Ее дочери и внучки также пошли по ее стопам и стали актрисами.

Умерла в ночь с 26 на 27 февраля 2022 года в возрасте 88 лет в Киеве. Похоронена 1 марта 2022 года на Байковом кладбище.

Ольга Сумская очаровала редкими фото покойной мамы в ее день рождения

Ольга Сумская очаровала редкими фото покойной мамы в ее день рождения

Актерская династия (фото: instagram.com/olgasumska)

Ранее дочь Нины Матвиенко трогательно обратилась к маме в годовщину ее смерти.

Также Сумская оправдала живущую в РФ дочь после скандальных заявлений племянника.

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Ольга Сумская
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