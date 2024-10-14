Ольга Сумская очаровала редкими фото покойной мамы в ее день рождения
Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно рассказала о поступке родной сестры, поделилась в сети архивными снимками своей мамы в честь памятной даты.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее публикацию в Instagram.
Дело в том, что сегодня, 14 октября, ее матери, Анне Ивановне исполнилось бы 91 год. Однако ее не стало в самом начале полномасштабного вторжения РФ - 27 февраля 2022 года.
"День рождения самой прекрасной мамочки в мире - Анны Ивановны. Разве можно описать словами тоску без тебя?! В сердце только море благодарности Богу за тебя! Спасибо за жизнь, родная", - трогательно обратилась она к своей маме.
Мать Ольги Сумской (фото: instagram.com/olgasumska)
Также актриса написала, что очень скучает по матери и хотела бы обнять ее, поцеловать, поговорить обо всем на свете и прижаться. Но, к сожалению, это уже невозможно.
Актриса в молодости (фото: instagram.com/olgasumska)
В публикацию знаменитость добавила несколько архивных кадров, на которых ее мама молодая и красивая. Анна Ивановна изображена как в повседневной жизни, с маленькой дочерью, так и в сценическом амплуа.
Анна Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)
Как отреагировали в сети
Фолловеры известной актрисы тут же принялись писать теплые слова, отметив, что ее мама была очень красивой и талантливой женщиной:
- "Какая красивая женщина, украинская красота! Светлая память вашей маме!"
- "Очень красивая женщина! Мою маму также зовут Анна Ивановна"
- "Невероятная красота, которую передала своим дочерям. Какие корни, такие и семена. Светлая память вашей маме!"
- "Какая красивая женщина. Даже в преклонном возрасте она была прекрасна"
- "Светлая память вашей мамочке! Какая красивая, талантливая женщина, даже с фотографий чувствуется тепло и богатство ее души".
Анна Сумская - архивные кадры (фото: instagram.com/olgasumska)
Что известно о матери Ольги Сумской
Анна Ивановна родилась в 1933 году в Киевской области. В 1955 году окончила Киевский театральный институт.
Работала в различных театрах: Крымском (1955-1957), Львовском театре имени Марии Заньковецкой (1957-1967), Запорожском театре имени Щорса (1967-1980), Полтавском музыкально-драматическом театре имени Гоголя (1980-1990), Киевском театре "Будьмо" (1990-1993).
Мама Ольги Сумской (фото: instagram.com/olgasumska)
С 1993 года работала в Национальном украинском драматическом театре имени Ивана Франко.
Была замужем за актером Вячеславом Игнатьевичем Сумским. Ее дочери и внучки также пошли по ее стопам и стали актрисами.
Умерла в ночь с 26 на 27 февраля 2022 года в возрасте 88 лет в Киеве. Похоронена 1 марта 2022 года на Байковом кладбище.
Актерская династия (фото: instagram.com/olgasumska)