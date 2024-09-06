Ольга Сумская почтила память отца трогательными фото

Дело в том, что сегодня, 6 сентября, ее отцу, народному артисту Вячеславу Игнатьевичу Сумскому могло бы исполниться 90 лет. Актриса почтила его память серией старых фото, на которых она изображена рядом с ним, а также с другими членами семьи.

Актриса в детстве с папой (фото: instagram.com/olgasumska)

"Папа… Твоя любовь и поддержка, мудрые советы, легендарное чувство юмора, твое: "Дочка, какой план?" Это все перед глазами и в сердце. Родненький, ты где-то далеко и рядом одновременно… Я чувствую твою поддержку и благодарю Бога за такого отца! Люблю", - трогательно обратилась актриса к отцу, который умер в 2007 году.

Вячеслав Сумской (фото: instagram.com/olgasumska)

Среди них и ее отец во время выступлений в разных сценических образах. Отметим, что он был актером Львовского, Запорожского, Полтавского драматических театров, а также киевского театра "Будьмо!" и Национального театра имени И. Франко.

В сценическоя образе (фото: instagram.com/olgasumska)

"Бурный, яркий актерский путь, который начинался во Львове, в театре им. Заньковецкой, затем Запорожье, театр Магара, Полтавский театр им. Гоголя, Киевский театр им. Франка. Сколько ролей! Какое совершенство, глубина, выразительность…! Поклонники до сих пор помнят эти невероятные образы. Смотрю фотографии и сразу погружаюсь в те счастливые, мирные времена", - вспомнила Ольга.

Актерская семья (фото: instagram.com/olgasumska)

На фото есть другие члены звездной семьи: мама Сумской, актриса Анна Ивановна, сестра Наталья, а также Антонина Паперная - старшая дочь Сумской, которая сейчас живет в РФ и молчит о войне.

Сумская с родителями (фото: instagram.com/olgasumska)

"Каждое мгновение на этих фото самое счастливое", - поделилась Ольга в подписи к снимкам.

Актерская династия в полном составе (фото: instagram.com/olgasumska)