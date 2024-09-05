Сказала "да"! Ольга Харлан выходит замуж (фото)

Известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая недавно рассекретила свою реализованную детскую мечту , порадовала своих поклонников новостью - она выходит замуж.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram спортсменки.

На фото она позирует возле своего возлюбленного Луиджи Самеле, с кольцом на безымянном пальце.

"Неожиданно" я сказала: "Да", - отметила золотая медалистка Олимпиады-2024.

Как известно, Ольга и Луиджи начали встречаться еще в 2019 году. Он является известным итальянским фехтовальщиком и трехкратным чемпионом Европы.

Харлан показала помолвочное кольцо (фото: instagram.com/olgakharlan)

Недавно Ольга рассказала, что они с женихом в самые важные дни их карьеры "были рядом друг с другом".

Харлан с возлюбленным (фото: instagram.com/olgakharlan)

"Хотя мы готовились и нервничали, но в то же время находили правильные слова, чтобы сказать или просто молчали, но вместе. Это все будет замечательной историей, которую можно рассказать, и, я думаю, когда-то мы это сделаем", - написала девушка в одном из недавних постов.

Харлан с будущим мужем (фото: instagram.com/olgakharlan)

"Кто-то сказал: "Любовь - лучшее лекарство". И с этим лекарством мы вспомнили, кто мы на самом деле. Я всегда буду благодарна за твою поддержку, когда все трудности и разочарования брали верх над всем. Я всегда буду помнить каждую секунду, проведенную вместе в эти моменты. Но все еще впереди. Спасибо, любимый. Ti amo", - добавила она, растрогав подписчиков.

Луиджи Самеле в своем блоге часто публикует фото с любимой (фото: instagram.com/gigisamele87)

Что известно о женихе Ольги Харлан

Луиджи Самеле - итальянский фехтовальщик на саблях, четырехкратный призер Олимпийских игр, многократный призер чемпионатов мира, трехкратный чемпион Европы, победитель мирового кубка.

Луиджи является братом Риккардо Самеле, международного судьи по фехтованию.

4 раза входил в первую десятку итогового рейтинга индивидуального Кубка мира по фехтованию на саблях.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже завоевал бронзу в личной сабле через несколько дней после своего 37-летия.